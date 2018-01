Dit is de brandweerman die Philipp (25) als peuter redde uit het Switel-hotel

Ruim 23 jaar na de oudejaarsavondbrand in het Antwerpse Switel weet Philipp De Bie (25) eindelijk wie de brandweerman is die hem als tweejarige peuter heeft gered. Walter Engels (65) is intussen met pensioen maar herinnert zich nog goed dat hij de kleine die nacht in zijn armen nam en in veiligheid bracht.

Een veertigtal brandweerlui waren op oudejaarsavond 1994 van wacht in de kazerne Kipdorp in Antwerpen. Er stond fondue op het menu. Dat is het gemakkelijkste. Als er een oproep komt gaan de vuurtjes uit ...