Daan (10) belt politie omdat hij het niet kan aanzien dat zijn mama alweer wordt mishandeld

“We zijn enorm trots op Daan en dat hebben wij hem laten weten ook”, schrijft de politie van Den Haag op hun Facebookpagina. De 10-jarige jongen belde hen vanuit zijn kamer op, omdat hij eindelijk zijn moed bij elkaar had geschraapt om zijn vader aan te geven, toen die nog maar eens zijn mama aan het mishandelen was.

“Er zijn van die meldingen die, ook al ben je een ervaren diender, niet in de koude kleren gaan zitten”, klinkt het bij de agenten van Leidschendam-Voorburg. Zij herinneren zich de melding van Daan nog heel goed. De jongen had zich verstopt in zijn kamer en de deur op slot gedraaid. De telefoon had hij meegenomen, omdat hij het niet kon aanzien en horen dat zijn moeder mishandeld werd.

Samen met zus hoorde hij het voor de zoveelste keer

Het was niet de eerste keer dat Daan en zijn iets oudere zus moesten horen hoe hun moeder mishandeld werd. “Maar ditmaal was hij dapper genoeg om de politie te bellen”, schrijven de agenten trots. Het bureau stuurde meteen een patrouille naar het huis van waaruit de oproep kwam. Daar kregen ze de schrijnende situatie te zien.

“In de woning troffen wij de geëmotioneerde en mishandelde moeder aan. Zelf heeft moeder uit angst voor de gevolgen nooit aangifte durven doen. Daarom zijn wij ontzettend trots op Daan en dat hebben wij hem laten weten ook. De man is aangehouden en hulpverlening wordt opgestart.”

Een voorbeeld

Geraakt door deze oproep, willen ze iedereen laten weten dat ze klaarstaan om in te grijpen bij mishandeling. “We weten dat het heel moeilijk kan zijn, maar vragen toch om de politie te bellen als er sprake is of vermoeden van huiselijk geweld”, besluit de politie. “Neem een voorbeeld aan dappere Daan.”