Pillen, depressie en pesterijen: waarom de ene na de andere pornoster sterft

Met vijf zijn ze nu al: jonge pornoactrices die de afgelopen drie maanden in de VS zijn gestorven. De ene door zelfdoding, de andere door een overdosis pillen op voorschrift en nog één na een blaasontsteking. Toeval? Of is er iets grondig mis met de porno-industrie? Het tweede, zeggen collega’s van de vrouwen. “We worden aanzien als tweederangsburgers.”