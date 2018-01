Obbi Oulare maakt (eindelijk) indruk bij Antwerp: “2018 moet de start van mijn carrière worden”

Antwerp slikte zijn eerste twee rode kaarten van het seizoen, maar hield in Charleroi knap stand. Met dank aan een hardwerkende en scorende Obbi Oulare. De 22-jarige spits kende de voorbije jaren veel tegenslag, maar verwacht veel van 2018. “Het moet mijn jaar worden”, klinkt het. En dan liefst met Play-off 1 als strijdtoneel.

“Hij woog maar 30 minuten op de verdediging, daarna was het gedaan. Het is duidelijk dat hij nog geen hele wedstrijd aankan.” Dat zei Laszlo Bölöni over Obbi Oulare na de woensdagmatch tegen AA Gent, ...