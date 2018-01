Crisis in Italiaanse voetbal: geen bondsvoorzitter verkozen

De Italiaanse voetbalbond (FIGC) is er maandag in Rome niet in geslaagd een nieuwe voorzitter te verkiezen. De crisissfeer houdt dus aan, tweeënhalve maand nadat Italië er niet in slaagde zich te plaatsen voor het WK in Rusland.

Damiano Tommasi, voorzitter van de Italiaanse Spelersvereniging (AIC), Cosimo Sibilia, voorzitter van de Amateurliga (LND) en Gabriele Gravina, voorzitter van de Lega Pro (derde divisie), stelden zich kandidaat voor het voorzitterschap. Na vier verkiezingsrondes kreeg echter geen enkele van de drie kandidaten een meerderheid achter zich.

Carlo Tavecchio is de aftredende bondsvoorzitter. Hij besliste op 20 november de handdoek te gooien nadat Italië er niet was in geslaagd zich te plaatsen voor het WK in Rusland. Tavecchio volgde daarmee het voorbeeld van bondscoach Giampiero Ventura, die kort na de mislukte barrages tegen Zweden zijn conclusies trok.

Na het echec van maandag lijkt het waarschijnlijk dat de Italiaanse voetbalbond onder toezicht komt te staan van het Italiaans olympisch comité (Coni). Coni-voorzitter Giovanni Malago had zondag nog gevraagd om de stemming uit te stellen tot een nieuwe voorzitter is aangesteld bij de Lega Serie A. Die instantie staat immers al enkele maanden onder toezicht van de FIGC en wordt ad interim geleid door Tavecchio. Momenteel moet het Italiaanse voetbal het dus stellen zonder bondsvoorzitter, ligavoorzitter en bondscoach.