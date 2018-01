‘Topdokter’ Liesbeth Lewi opereert elke week een ongeboren tweeling: “Telkens ik de baarmoeder doorprik, betreed ik verboden terrein”

Ze schuwt de spotlights, zegt Liesbeth Lewi (46), gynaecologe in het UZ Leuven. Toch is ze een van de sterren in het vijfde seizoen van ‘Topdokters’, de reeks op Vier die volgende week start. Elke week opereert professor ­Lewi met het team foetale chirurgie een twee- of meerling die nog ín de baarmoeder zit. Soms moet ze de dood van een van de kinderen versnellen om het andere te redden. “Het voelt telkens alsof ik verboden terrein binnendring.”

De gynaecologe spreekt rustig, bedeesd bijna. Haar zachte stem is een grote troef. Slecht nieuws brengen is eigen aan haar vakgebied. Professor Lewi is gespecialiseerd in het begeleiden van vrouwen die ...