Manchester City is sterkhouder even kwijt na deze horrortackle

Manchester City moet het voorlopig doen zonder vleugelaanvaller Leroy Sané. De Duitse international is vermoedelijk een maand uitgeschakeld met een enkelblessure. Zijn enkelbanden zijn beschadigd, meldt de koploper van de Engelse Premier League.

De blessure van Sané was het gevolg van een harde overtreding van Joe Bennett van tegenstander Cardiff City in het FA Cup-duel van afgelopen zondag. De 22-jarige Sané, dit seizoen al goed voor elf doelpunten en veertien assists, moest in de rust in de kleedkamer achter blijven.

Trainer Pep Guardiola van Manchester City sprak na de wedstrijd schande over de keiharde schop van Bennett, die slechts geel kreeg. De Spaanse coach riep de scheidsrechters in Engeland op om creatieve spelers als Sané meer in bescherming te nemen.