Jager die net leeuw wilde doodschieten, zelf vermoord door kogel

Een 75-jarige jager is doodgeschoten, terwijl hij zijn geweer gericht had op een wilde leeuw in een expeditie in Setlagole, Zuid-Afrika. De Kroaat Pero Jelinic werd nog met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later aan zijn verwondingen.

Jelinic was met twee andere jagers op jacht om enkele “trofeeën” te schieten uit Zuid-Afrika. Als gepassioneerd jager ging hij vaker op pad, maar dan meestal in Europa. Nu had de man twee vrienden overtuigd om mee te gaan naar Zuid-Afrika om “grote katten” te kunnen raken.

Daarvoor ging hij naar de Leeuwenbosch Lodge, een reservaat waar men kan jagen op leeuwen in gevangenschap. Die vrijetijdsbesteding ligt zwaar onder vuur, zowel internationaal als onder de eigen bevolking.

Volgens de woordvoerder van de plaatselijke politie, Charlize van der Linden, had het gezelschap net een leeuw neergeschoten, toen de drie mannen op zoek gingen naar een tweede exemplaar. “Toen werd Jelinic plots geraakt door een kogel. Wie die heeft afgeschoten, is nog niet duidelijk. Wij hebben een moordonderzoek geopend”, aldus Van der Linden.