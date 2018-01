Wie is Anneleen Van Bossuyt, de nieuwe N-VA- lijsttrekker die in Gent water en vuur moet verzoenen

Anneleen Van Bossuyt, kersvers N-VA-boegbeeld in Gent, staat meteen voor een loodzware opdracht. Zelfs binnen haar partij erkent iedereen dat haar komst op zich niets heeft opgelost. Elke Sleurs en Siegfried Bracke, de “twee botsende karakters” die elkaar het voorbije jaar niets gunden, moeten volgens de bestuursleden allebei een plaats op de lijst krijgen. Aan Van Bossuyt om uit te dokteren hoe ze water en vuur kan verzoenen.

Zondag had de Gentse afdeling van N-VA nog de verrassende komst van Anneleen Van Bossuyt om zich even aan op te warmen, gisteren was het alweer business as usual. “Het is een nieuwe start, maar het probleem ...