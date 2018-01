TUI Fly neemt nieuwste Boeing-telg in dienst

De vloot van de Belgische luchtvaartmaatschappij TUI Fly is maandag uitgebreid met een eerste Boeing 737 MAX, de nieuwste telg uit de Boeing-familie. Het stillere en brandstofzuinigere vliegtuig met de opvallende dubbele vleugeltippen zal eind deze week de eerste passagiers vanuit België naar hun bestemming vliegen.

De 737 werd maandag door Boeing aan de TUI Group overhandigd tijdens een ceremonie in Seattle, de thuisbasis van de vliegtuigbouwer aan de Amerikaanse westkust. Het gaat om het eerste exemplaar van zeventig 737 MAX’en die de internationale toerismegroep besteld heeft. Vier van de eerste vijf geleverde vliegtuigen zullen terechtkomen bij de Belgische dochter TUI Fly.

De MAX-serie is de nieuwste generatie van de 737-familie, de populairste vliegtuigreeks van Boeing. Verschillende nieuwigheden in het vliegtuig zijn afkomstig van zijn grote broer, het langeafstandsvliegtuig 787 Dreamliner. Bijvoorbeeld de schermen in de cockpit en het design van de motoren.

“De MAX is van strategisch belang voor TUI”, zegt Gunther Hofman, managing director van TUI Fly Benelux. “Als groep geloven we dat het opereren van een milieuvriendelijke vloot in de toekomst voordelen gaat geven op luchthavens, in het licht van de schaarste aan capaciteit. Ik geloof dat slots worden toegekend op basis van criteria als geluidsvervuiling, verbruik en uitstoot.”

Hofman wijst erop dat de geluidsvoetafdruk van de MAX-vliegtuigen 40 procent lager ligt dan die van de vorige 737-generatie. En volgens Boeing ligt het brandstofverbruik 14 procent lager. Dat is vooral te danken aan nieuwe motoren, maar ook aan aanpassingen aan de staart en aan de opvallende, dubbele vleugeltippen (“winglets”).

Het middellangeafstandsvliegtuig met 189 plaatsen krijgt als basis Brussels Airport, waar het dinsdag rond 11.00 uur feestelijk zal worden ontvangen. Het zou tegen het einde van de week commercieel inzetbaar zijn, met als eerste bestemming vermoedelijk Tenerife. Het zal ook vluchten uitvoeren vanop de andere Belgische luchthavens waarop TUI Fly actief is (Antwerpen, Charleroi, Luik en Oostende).

TUI Fly is de op een na grootste Belgische luchtvaartmaatschappij, na Brussels Airlines. Haar vloot zal dit jaar (met ook nog een tweede Dreamliner in aantocht) uitbreiden tot 33 vliegtuigen. Die toename is nodig voor de eerder aangekondigde vijftien nieuwe verbindingen die de maatschappij dit jaar opstart vanuit de Belgische luchthavens. Ze zoekt daarvoor ook 250 nieuwe medewerkers.

De TUI Group, die zes luchtvaartmaatschappijen telt, heeft zeventig 737 MAX-toestellen besteld bij Boeing. Het order ging initieel over de variant 737 MAX 8, maar achttien ervan worden omgevormd naar de grotere variant 737 MAX 10, die 219 passagiers zal kunnen herbergen.

Aan de 737 MAX 8 hangt volgens de Boeing-website een catalogusprijs van 117,1 miljoen dollar (94 miljoen euro), maar de prijs die TUI betaalt, “ligt in de grootteorde van 50 miljoen euro per vliegtuig”, zo viel in Seattle te horen.