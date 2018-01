Douane spant val voor verkeerszondaars aan rechtbank

Zo’n vijftig hardleerse verkeerszondaars die nog maar eens voor de politierechter moesten verschijnen, werden maandag verrast op de parking van de rechtbank in Veurne. Wie achterstallige boetes had, werd door de douane gesommeerd die onmiddellijk te betalen. Deden ze dat niet, dan werd hun wagen getakeld.

Exact 51 hardleerse bestuurders stonden gisteren opnieuw terecht voor de politierechtbank in Veurne, omdat ze een eerdere voorwaardelijke straf niet hadden nageleefd. Het ging om bestuurders die in 2013 of 2014 werden betrapt toen ze te snel reden, onder invloed waren of andere verkeersovertredingen begingen. De politierechter was hard. Zo kreeg een jongeman uit Diksmuide die in 2016 betrapt werd op het rijden onder invloed van alcohol, een effectieve boete van 1.800 euro opgelegd. In 2013 was die boete nog voorwaardelijk na een gelijkaardige overtreding. “Maar dat uitstel was een gunst die ik u gaf. U hebt dat niet geapprecieerd, dus moet u deze extra straf maar uitzweten”, zei de rechter.

En daar stopte het niet. Veel van de bestuurders die terechtstonden, hadden al heel wat onbetaalde boetes opgestapeld. Zo stonden er tijdens de zitting drie vrouwelijke bestuurders terecht die monsterboetes van om en bij de 50.000 euro hadden openstaan. Alle beklaagden samen hadden zelfs een schuld van in totaal 215.000 euro.

Nummerplaat gescreend

Om de wanbetalers alsnog te laten betalen, kwam de Veurnse procureur Filiep Jodts op het idee om de douane in te schakelen op de parking van de politierechtbank. “Alle voertuigen die naar de rechtbank kwamen, werden op basis van hun nummerplaat gescreend”, zegt Jodts. “Wie bij de fiscus in het krijt stond, werd aan de kant gezet en moest onmiddellijk betalen. Deden ze dat niet, dan mochten de douaneambtenaren de wagen takelen.”

Het was de eerste keer dat het gerecht en de douane zo’n actie organiseerden. Bedoeling was vooral om de meest hardnekkige wanbetalers tóch te laten betalen. Helaas voor de fiscus stuurden twee van de drie vrouwen met torenhoge schuld hun kat. De derde vrouw – met een schuld van 51.250 euro – liet haar advocaat opdraven, maar moet zich half februari alsnog persoonlijk komen verantwoorden voor de rechtbank.

“Een begin”

De douane inde gisteren uiteindelijk een paar duizend euro en liet één wagen takelen. Een begin, maar procureur Jodts is van plan om de actie een viertal keer per jaar onaangekondigd te herhalen. “Justitie en de fiscus moeten meer samenwerken, al dan niet met hulp van de douane.”

Bij de FOD Financiën juichen ze het idee toe. “Qua efficiëntie kan het tellen”, zegt woordvoerder Francis Adyns. “Met onze nummerplaatscanners kunnen we op die manier veel mensen aantreffen die penale boetes hebben openstaan. Als we daar echt succes mee boeken, dan wordt dit misschien een nationaal initiatief en kan het ook elders toegepast worden.”