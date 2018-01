Gouden tijden voor ‘safety first’, met dank aan het onveiligheidsgevoel

In de strijd tegen mensensmokkel doet minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) beroep op privébewakers om een oogje in het zeil houden op snelwegparkings. Het is niet de eerste keer dat deze regering een private speler inschakelt om de veiligheid te garanderen. De sector boomt, en smeekt om extra personeel. Maar ook het leger en de ­politie zoeken wanhopig naar werkkrachten. “De vraag naar meer veiligheid stijgt, het aanbod volgt”, zegt crimi­noloog Marc Cools (UGent).

“Wie een job wil met toekomst, is goed af in de veiligheidssector”, zegt Jan Denys, arbeidsexpert bij Randstad. “Het is een van die sectoren die ongeacht de economische situatie overeind blijft.”

Bewakingsagent is al jaren een knelpuntberoep, en het zal er niet snel beter op worden. Volgens de VDAB is de vraag tussen 2013 en 2016 verdrievoudigd. Daar zitten de aanslagen van 2016 natuurlijk voor iets tussen. Eind vorig jaar bleven er nog meer dan 500 vacatures openstaan. En ook dit jaar zoekt G4S, de grootste speler in de sector, minstens 400 extra bewakers.

Sommige privéfirma’s mikken daarom al op 40- en 50-plussers. “Ze laten die mensen niet links liggen”, aldus Denys. “Deels omdat ze de vacatures niet ingevuld krijgen, deels omdat ze nood hebben aan hun ervaring.”

Daarnaast is de sector ook volop aan het vervrouwelijken: bij G4s is het aandeel vrouwen van alle aangeworven werknemers van 23 procent in 2013 gestegen naar 29 procent in 2017

Criminoloog Marc Cools (UGent) linkt de boom van de privébewakingssector aan het regeringsbeleid. “Dit is de eerste regering die volop haar vertrouwen schenkt aan de private veiligheidssector”, zegt hij. “Het doel is integrale veiligheid: men richt zich niet enkel op de bestrijding van criminaliteit, maar ook op het veiligheidsgevoel. Er komt zowel meer vraag vanuit de overheid, als vanuit het bedrijfsleven, en het aanbod past zich aan.”

Geen angsthazen

Maar niet alleen de privé is op zoek naar personeel: ook de publieke sector schreeuwt om werkvolk. Zo wil generaal Marc Compernol 7.400 vacatures ingevuld zien op vier jaar tijd. “Defensie mikt op een actief leger, en zoekt dynamische profielen”, zegt Denys.

Het leger kreeg dan ook belangrijke veiligheidstaken toebedeeld, vooral sinds de aanslagen van 22 maart. Maar ook de uitstroom van oudere militairen is een niet te onderschatten verklarende factor in de zoektocht naar nieuwe krachten.

Ook de federale politie wil dit jaar nog 1.400 mensen inlijven. Volgens de bonden is dat cijfer nog ruim onvoldoende; zij zien plaats voor 3.000 extra agenten om alle kerntaken goed te volbrengen.

Privésector, leger of politie: wie zich wil engageren voor veiligheid, heeft dus keuze zat. Volgens minister Jambon is er zelfs sprake van een mentaliteitswijziging. “We zitten nu in een volwassen veiligheidscultuur, waar iedereen overtuigd is van het belang van veiligheid”, zegt woordvoerder Olivier Van Raemdonck. “Niet als angsthazen, maar met fierheid.”