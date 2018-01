Kevin De Bruyne: een artiest op het veld… maar niet ernaast. Dat blijkt als hij Kompany moet tekenen

Over de kwaliteiten van Kevin De Bruyne op het veld kunnen er helemaal geen twijfels meer bestaan. Een echte artiest, zo wordt hij week na week omschreven door allerlei analisten. Zijn club Manchester City wilde dan wel eens weten of hij ook naast het veld zo’n artiest is… maar dat viel toch tegen. De middenvelder werd gevraagd of hij zijn ploegmaats Leroy Sane, David Silva en… Vincent Kompany kon tekenen. Bekijk vooral zelf wat De Bruyne uit de mouwen schudde!