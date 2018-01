Absoluut geen stormloop voor eerste WK-match van Rode Duivels

Wie een ticket wil bemachtigen voor de Belgische vakken op het WK, moet zich haasten. De FIFA sluit de verkoop morgen om 10 uur af. Voor alle Belgische matchen zijn nog kaarten te koop. ­Alleen voor de wedstrijd tegen Engeland, op 28 juni in Kaliningrad, ziet het ernaar uit dat het contingent Belgische kaarten (1.400) min of meer volledig verkocht raakt.

Voor de eerste match, op 18 juni tegen Panama in Sochi, is het minst interesse. Op dit moment zijn minder dan 300 tickets verkocht. Tegen Tunesië, op 23 juni in Moskou, zullen er een kleine duizend Belgische fans zijn. Ook voor de matchen in de knock-outfase is de belangstelling beperkt. De onverkochte ­tickets gaan van 13 maart tot 3 april in de algemene verkoop van de FIFA.