CEO van de voetbalbond zit na 15 maanden al op de wip

Vijftien maanden na zijn aantreden als CEO zit Koen De Brabander op de wip bij de Belgische voetbalbond. Vooral langs Franstalige kant is onvrede gegroeid over zijn handelwijze in enkele ontslagdossiers. De manier waarop hij het vertrek van directeur communicatie Siméon en een medewerkster met 28 jaar dienst afhandelde, is slecht gevallen bij een aantal directeurs. Er wordt hem “een gebrek aan leiderschap, visie en communicatie” verweten. De raad van bestuur en het Uitvoerend Comité van de bond beslissen nu over zijn lot.