Anderlecht krijgt tot 8 miljoen voor Hanni maar Morioka wordt gehuurd (en Waasland-Beveren is not amused)

Sofiane Hanni (27) legde zijn medische tests af bij Spartak Moskou en tekent er een contract voor 4,5 jaar. De Russen verhoogden hun bod nog naar een bedrag tussen 7 en 8 miljoen euro, maar toch zal Anderlecht dat niet gebruiken om Ryota Morioka (26) te kopen. RSCA moet de Japanner van Waasland-Beveren eerst huren met een verplichte aankoopoptie van 2,5 à 3 miljoen. Een gevolg van het contract dat het eerder deze transferperiode afsloot met AA Gent over Kenny Saief.

Ryota Morioka liet zondag al aan Beveren-voorzitter Dirk Huyck weten dat hij absoluut naar Anderlecht wil om Sofiane Hanni op te volgen. De Japanner is een gentleman, maar liet zijn werkgever toch verstaan dat hij deze kans niet aan zich wil laten voorbijgaan. Vanaf volgende zomer geldt de opstapclausule van 1,5 miljoen in zijn contract en er is interesse genoeg van onder meer Club Brugge, Hamburg, Atalanta… Als de Waaslanders meer aan hem willen verdienen dan het vastgelegde bedrag van 1,5 miljoen, moeten ze hem nu laten gaan naar Anderlecht.

Recordtransfer

Voor Morioka is het een uitgemaakte zaak. De middenvelder weet wat hij kan verdienen bij paars-wit. Zij bieden hem een contract voor 3,5 seizoenen aan een loon dat een stuk hoger ligt dan bij Waasland-Beveren. Bovenal biedt een verhuis naar Anderlecht meer perspectief op een WK-selectie, voor de Japanner een prioriteit dit seizoen. De transfer naar Anderlecht komt er wel via een speciale constructie: eerst zes maanden huur en dan moet de verplichte aankoopoptie gelicht worden. Op de Freethiel zijn ze weliswaar not amused en stellen ze dat hij niet weg mag, maar ze moeten toch rond de tafel gaan zitten. De raad van bestuur sprak eerder af dat er deze winter onderhandeld zou worden vanaf een bepaald bedrag en dat ligt rond de 2,5 miljoen. Daarmee evenaart Morioka – die voor 300.000 euro werd gehaald – al zeker de Beverse recordtransfer, Zinho Gano, die de voorbije zomer naar KV Oostende trok.

Anderlecht zal via de verplichte aankoopoptie met bonussen uiteindelijk tussen 2,5 en 3 miljoen euro betalen voor de spelverdeler. Tijdens de onderhandelingen kan er eventueel ook gesproken worden over Daan Foulon. De RSCA-belofte trekt sowieso in juni naar Beveren, maar maakt nu mogelijk vroeger de overstap.

Paars-wit hoopt de deal­Morioka snel af te ronden en dat geldt ook voor het vertrek van Sofiane Hanni. Die vloog gisterochtend naar Rome om er in het orthopedische centrum Villa Stuart zijn medische tests af te leggen voor Spartak Moskou. Dat kon niet in Rusland, omdat hij daar nog geen visum voor had. Spartak biedt de 27-jarige Franco-Algerijn een contract voor 3,5 seizoenen met 1 jaar optie. De Russische nummer 3 verhoogde ook nog zijn bod van 5,5 miljoen euro naar een bedrag dat tussen 7 en 8 miljoen ligt. Zijn hattrick op Standard had zeker indruk gemaakt. De onderhandelingen zijn weliswaar nog niet helemaal afgerond, maar wel op heel goeie weg. Ook KV Mechelen profiteert van de transfer. Toen het Hanni aan Anderlecht verkocht, bekwam makelaar Dejan Veljkovic een aanzienlijk percentage op de doorverkoop.

Contact met Vranjes

Hanni zelf wil graag nog afscheid nemen van zijn Anderlecht-ploegmaats. De Brusselaars zullen hem zeker missen, want in 86 matchen was de dribbelaar goed voor 23 goals en 25 assists. Toch kon een deel van de fans niet verkroppen dat hij aanvoerder was. Hanni zelf had ook een tijdlang het gevoel dat hij voor trainer Hein Vanhaezebrouck niet echt voldeed. Vanhaezebrouck prees hem zondag weliswaar nog de hemel in, maar zeker in het begin van diens trainerschap werd Hanni vaak gewisseld. In de 20 matchen onder Vanhaezebroucks bewind speelde hij slechts acht keer de volledige match uit. En dat terwijl hij een speler is die vertrouwen moet voelen.

In de laatste rechte lijn is er dus nog veel transferactiviteit op Anderlecht. Zo had RSCA dit weekend ook nog contact met AEK Athene over de eventuele uitleenbeurt van verdediger Ognjen Vranjes (28).

West Ham-middenvelder Pedro Obiang liep dan weer schade op aan zijn knieligamenten, maar na het vertrek van Hanni is paars-wit niet meer geneigd om Dendoncker naar Engeland te laten gaan.