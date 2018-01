CLUBNIEUWS. Standard heeft oog laten vallen op speler Club Brugge, debuteert Scholz meteen tegen ex-club?

Als alle administratie op tijd wordt afgerond, mag Alexander Scholz morgen in de beker al debuteren voor Club Brugge ­tegen… zijn ex-club Standard. Al kan het zomaar zijn dat een speler binnenkort de omgekeerde richting maakt, want de Rouches willen nu ook zelf Lior Refaelov weghalen uit Brugge. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANTWERP. Luciano D’Onofrio officieel in bestuur opgenomen

Het is in het Staatsblad verschenen en dus officieel: Luciano D’Onofrio, net voor dit seizoen tot sportief ­directeur aangesteld bij Antwerp, behoort tot het bestuur van de Great Old. Grote baas en gedelegeerd bestuurder blijft uiteraard Paul Gheysens, die wordt geassisteerd door onder meer zijn zonen Michael en ­Simon. D’Onofrio had sportief al veel – zo niet alles – in de pap te brokken, maar nu de Italo-Belg ook bestuurder is, lijkt de verdere opmars van Antwerp in 1A helemaal verzekerd.

CHARLEROI. Lukebakio naar Watford (en Anderlecht profiteert)

Nog een manoeuvre van Anderlecht. Zoals voorspeld licht Charleroi de aankoopoptie van huurling Dodi Lukebakio (20). RSCA geeft de Carolo’s daarvoor een korting, maar strijkt toch nog 1,5 miljoen euro op.

Charleroi gaat de Belgische Congolees ook meteen doorverkopen. In de zomer was er nog een bod van 8 miljoen euro van Lille, maar nu gaat het om het Engelse Watford. Hoeveel dat betaalt, is nog niet duidelijk, maar Anderlecht, dat een percentage heeft op de doorverkoop, profiteert nog een tweede keer. Mogi Bayat, die de deal regelt, maakt dus zowel Charleroi, Anderlecht als Watford gelukkig.

CLUB BRUGGE. Scholz kan debuteren… tegen ex-club

Als alle administratie op tijd wordt afgerond, mag Alexander Scholz morgen in de beker al debuteren voor Club Brugge ­tegen… zijn ex-club Standard. De transfer van de Deen werd gisteren afgerond en bij de overeenkomst werd geen clausule opgenomen die de verdediger verbiedt om te spelen tegen zijn voormalige ploeg.

Ook nieuwkomer Matej Mitrovic komt in aanmerking voor speelminuten als de administratie op tijd wordt afgehandeld. Door de afwezigheid van Benoît Poulain en Saulo Decarli kan coach Ivan Leko een van zijn twee nieuwe verdedigers al ­meteen goed gebruiken.

KAA GENT. Milicevic even terug: “Ik moest nog afscheid nemen”

Danijel Milicevic was gisteren ­terug in Gent. In kledingzaak Les Folies op het Sint-Baafsplein, waar ze zijn collectie verkopen, had hij een afspraak met enkele tientallen fans. “Ik ben tijdens de winterstop plotsklaps vertrokken. Zonder afscheid van jullie te nemen. Dat was niet oké en dus wil ik dat vandaag rechtzetten.” Een dag eerder was Mili in de Ghelamco Arena voor de match tegen Brugge. “Ik zal nog vaak terugkeren naar Gent”, zegt hij. “Omdat ik van de stad hou en omdat ik van de club hou. En Metz… dat is écht niet ver rijden.”

KV OOSTENDE. Te dure drankjes leveren uiteindelijk 1.000 euro op voor goede doel

Joseph Akpala bevestigde zondag na de wedstrijd tegen Lokeren dat hij KVO niet verlaat deze winter. De spits kon rekenen op interesse van Cercle Brugge, maar blijft zeker tot het einde van het seizoen.

KV Oostende schonk een ­cheque ter waarde van 1.000 euro aan het steunfonds van het gezondheids- en revalidatiecentrum BZIO. Het bedrag is afkomstig van pintjes en frisdranken die per ongeluk te duur aangerekend werden tijdens de wedstrijd tegen KRC Genk. Het geld zal worden gebruikt voor de aankoop van nieuwe apparatuur.

LOKEREN. Na Marecek ook Cevallos Junior?

Lukas Marecek tekende gisteren een contract voor 3,5 jaar bij Lokeren. De 27-jarige middenvelder legde schitterende medische testen af. Hij komt over van Sparta Praag en is geen onbekende voor het Belgische voetbal. Tussen 2010 en 2013 speelde hij voor Anderlecht. Lokeren heeft ook zijn oog laten vallen op José Francisco Cevallos Junior van LDU Quito. De 23-jarige Ecuadoraanse aanvallende middenvelder tekent in principe een contract van 4,5 jaar op Daknam. Normaal arriveert hij vandaag in ons land om de details van het contract af te ronden.

STANDARD. Rouches denken nu ook zelf aan Refaelov

Hij werd in december al aangeboden, maar nu is Standard zelf ook geïnteresseerd in Lior Refaelov. Het is te zeggen: voorzitter Bruno Venanzi wil de 31-jarige Israëliër er heel graag bij en wil van hem zijn paradepaardje van de wintermercato maken. Van een akkoord is er nog geen sprake, maar Refaelov zelf staat open voor een verhuis naar Luik. Een definitieve verhuis, want een uitleenbeurt ligt niet op tafel. Daarom zal Standard de flankspeler enkel maar kunnen losweken door een (bescheiden) transferprijs te betalen. De transfer staat ook volledig los van de komst van Alexander Scholz naar het Jan Breydelstadion.

Vandaag onderhandelt Dudu Dahan, de makelaar van Refaelov, met Club in de hoop een doorbraak te forceren. Refaelov zelf revalideert van een hamstringblessure en traint momenteel individueel bij Club. Hij is de langst dienende speler van blauw-zwart, hij speelt er al sinds 2011. Club is daarom ook bereid mee te werken aan een transfer.

WAASLAND-BEVEREN. Van Damme speelt eerste wedstrijd na schorsing

De dopingschorsing – wegens gebruik van cocaïne – van Joachim Van Damme is afgelopen. De middenvelder speelde gisteren zijn eerste officiële wedstrijd in twee jaar met de beloften van Waasland-Beveren op het veld van Charleroi. Vanaf nu komt hij dus ook in aanmerking voor een selectie bij de A-ploeg.

ZULTE WAREGEM. De fauw vier weken out met scheur in hamstring

De resultaten zijn weer beter, maar Essevee blijft niet gespaard van pech. Onderzoek bracht gisteren aan het licht dat Zulte Waregem zijn aanvoerder Davy De fauw vier weken zal moeten missen nadat hij een spierscheur opliep in de linkerhamstring. Op bezoek bij Waasland-Beveren moest de rechtsachter in de eerste helft noodgedwongen de strijd staken.

Gelukkig beschikt Zulte Waregem met Sandy Walsh over een volwaardig alternatief. Als De fauw daadwerkelijk vier weken out is, mist de verdediger de komst van KV Oostende, de verplaatsing naar RC Genk, de thuismatch tegen Eupen en wellicht ook de derby tegen KV Kortrijk.