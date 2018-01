Gemeenteraadslid en fractieleider N-VA dreigt geschorst te worden omdat hij niet in de gemeente woont

Lanaken - N-VA-gemeenteraadslid en -fractieleider van Lanaken Piet Van Berkel riskeert ambtshalve geschorst te worden voor domiciliefraude. Na een geheime zitting van de gemeenteraad werd de beslissing een maand uitgesteld. “Maar het politieverslag spreekt voor zich.”

De schrapping van Piet Van Berkel uit het bevolkingsregister komt er omdat de N-VA-fractieleider mogelijk niet meer in de gemeente Lanaken zou wonen. Dat stelde de lokale politie vast, waarna het verslag werd overgemaakt aan het college. Maandag moest Van Berkel op de gemeenteraad tekst en uitleg komen geven.

Na meer dan een uur in geheime zitting werd besloten om huisarts Van Berkel uitstel te verlenen, aangezien hij in beroep is gegaan. “We wachten de beroepsprocedure af, maar het politieverslag spreekt boekdelen. Er zijn negen controles gebeurd op alle mogelijke tijdstippen, ook wanneer zijn dokterspraktijk gesloten was. De controles werden zelfs door vier verschillende politieagenten uitgevoerd. Ook uit het buurtonderzoek blijkt dat hij er niet woont”, zegt burgemeester Marino Keulen (Open VLD).

“Hij kruipt in slachtofferrol”

Gemeenteraadslid Jolein Martens (Open VLD) benadrukt dat Van Berkel al voldoende kansen heeft gehad. “We kijken enkel naar de bewijzen. Er is echter geen zichtbaar bewijs dat hij momenteel een inwoner van Lanaken is”, zegt Martens. “Hij kruipt nu in de slachtofferrol, maar hij alleen kon zich in orde stellen. We hebben hier zelf geen belang bij. We willen enkel dat de wetgeving wordt gerespecteerd.”

“Show opgevoerd die niet nodig was”

Maar Johan Pauly (N-VA), lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen, ziet er een politiek manoeuvre achter. “Men heeft hier een hele show opgevoerd die eigenlijk niet nodig was. Ze willen hem persoonlijk beschadigen via een soort intentieproces. Dit is ongehoord, niemand wordt zo hard gecontroleerd”, stelt Pauly vast.

Piet Van Berkel reageerde aangeslagen maar strijdvaardig. “Het is gewoon administratieve Kafka. Ik heb wel degelijk de bewijzen, dus ik ga niet akkoord met de beslissing”, zegt de huisarts. “Ik heb op dit moment geen privéleven meer, maar ik zal niet opgeven.”