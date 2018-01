Extra conflictvrije kruispunten zorgen (nog) niet voor daling ongevallen

Vlaanderen telt steeds meer conflictvrije kruispunten, maar dat vertaalt zich (nog) niet in een daling van het aantal ongevallen met fietsers en voetgangers op kruispunten met lichtenregeling. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke (SP.A) heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Volgens Vandenbroucke moet er nog een tandje worden bijgestoken. Hij pleit voor meer conflictvrije kruispunten. “Minstens aan scholen moeten alle kruispunten volledig conflictvrij zijn.”

Steeds meer kruispunten in Vlaanderen zijn geheel of gedeeltelijk conflictvrij. Dat wil zeggen dat fietsers en voetgangers er veilig kunnen oversteken zonder kruisend autoverkeer.

Het aantal kruispunten van het Vlaams gewest die geheel of gedeeltelijk conflictvrij zijn, is gestegen van 969 in 2015 naar 1.097 in 2016 en 1.232 in 2017 op een totaal aantal van ongeveer 1.700 kruispunten. Dat betekent dat het percentage conflictvrije kruispunten in die periode is gestegen van 57 procent naar 74 procent. Volgens minister Weyts is dat intussen zelfs opgelopen tot 85 procent.

Opmerkelijk is dat die stijging zich (voorlopig althans) niet vertaalt in een daling van het aantal ongevallen met zwakke weggebruikers. Zo is het totale aantal letselongevallen van voetgangers en fietsers op kruispunten met lichtenregeling tussen 2013 en 2016 gestegen van 445 naar 503, een stijging met 13 procent.

De cijfers van 2017 zijn nog niet beschikbaar. Minister Weyts wijst er daarbij op dat de investeringen vanaf 2016 natuurlijk pas nadien hun effect kunnen hebben op de resultaten en de ongevalcijfers. “Eerst de inspanningen, dan pas de resultaten en niet omgekeerd”, klinkt het.

Mensenlevens redden

Maar volgens Vandenbroucke tonen de cijfers alvast aan “dat we een stevige tand moeten bijsteken”. “En dat we bij de inrichting van kruispunten de veiligheid van voetgangers en fietsers altijd op de eerste plaats moeten zetten. Enkele seconden meer geduld uitoefenen aan een kruispunt kan mensenlevens redden.”

De SP.A-politicus vindt dat minstens alle kruispunten aan schoolomgevingen conflictvrij moeten gemaakt worden. Vandenbroucke: “Laat ons daar nu maar eens consequent in zijn. Op belangrijke fiets- en wandelroutes, zoals in de omgeving van scholen, moeten àlle kruispunten conflictvrij zijn. Dit is nodig voor de veiligheid, maar ook als je mensen wil overtuigen om de auto meer thuis te laten of de kinderen naar school te laten fietsen of wandelen.”

Volgens Weyts worden er net aan scholen inspanningen gedaan, maar niet enkel daar. “Al die investeringen maken trouwens deel uit van het Vlaams Verkeersveiligheidsplan, waarmee we al geslaagd zijn om het aantal verkeersdoden te doen dalen in 2016 met 15 procent”, besluit Weyts.