Ex-baas militaire inlichtingendienst Adiv opnieuw onder vuur om omstreden trainingen

Brussel - Eddy Testelmans, ex-baas van de militaire veiligheidsdienst Adiv, organiseerde omstreden trainingen voor de Koerdische YPG.

Testelmans nam in juni 2017 ontslag als baas van Adiv, nadat een conflict met zijn personeel was geëscaleerd. Maar er speelden ook andere zaken een rol, vernam De Standaard. Zo had hij op eigen initiatief - zonder legerbaas Marc Compernol of defensieminister Steven Vandeput in te lichten - contacten gelegd met onder meer de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG). Testelmans hoopte informatie in te winnen over Belgische strijders in Syrië en Irak. In ruil organiseerde de dienst twee opleidingen voor Koerdische strijders in Noord-Irak. Samenwerking met de YPG ligt politiek gevoelig, met name voor Turkije, schrijft De Standaard.

Het Comité I stelde op vraag van Vandeput een rapport op en stelde volgens de bronnen van De Standaard vast dat Testelmans niets illegaals heeft gedaan en binnen zijn bevoegdheden is gebleven. Al had hij beter zijn oversten ingelicht. Vandeput onthoudt zich in de krant van commentaar over Testelmans’ aanpak maar noemt het “een groot probleem dat dit soort informatie naar buiten komt vanuit de inlichtingendienst”.