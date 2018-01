Meest ingewikkelde transfer ooit? Driehoeksverhouding met Rode Duivel als één van de hoofdrolspelers

Speelt Pierre-Emerick Aubameyang straks voor Arsenal? Enkel als zij Michy Batshuayi als vervanger kunnen halen bij Chelsea. En dat kan enkel als Chelsea mag beschikken over Olivier Giroud van Arsenal. Welkom achter de schermen van één van de meest ingewikkelde transferdossiers ooit.

Hoe complex kan een transfer zijn? Heel ingewikkeld, zo blijkt alvast uit wat The Daily Mail schrijft. Dat Arsenal straks met Pierre-Emerick Aubameyang wil uitpakken, is al langer geweten. De Gunners hebben 62 miljoen euro veil om de Frans-Gabonese aanvaller naar London te halen en ook met de speler zelf is er een persoonlijk akkoord. Probleempje: Borussia Dortmund wil de transfer pas officialiseren als het zelf een waardige opvolger heeft gevonden voor haar vertrekkende spits. En dat zou dus Michy Batshuayi moeten worden. De Duitsers willen de Rode Duivel huren van Chelsea. Tot zover geen vuiltje aan de lucht. Maar nu komt het addertje: Chelsea wil Batshuayi enkel vrijgeven indien het van Arsenal - juist, de nieuwe werkgever van Aubameyang en groot rivaal in London - de Franse spits Olivier Giroud mag overnemen. Arsenal vraagt 34 miljoen euro voor Giroud, Chelsea is slechts bereid de helft van het bedrag te betalen voor de 31-jarige Fransman.

Conclusie: enkel als Arsenal bereid is om Giroud te laten vertrekken naar Chelsea voor de helft van de vraagprijs is het zelf bereid om Batshuayi uit te lenen aan Dortmund. En pas dan zal Dortmund bereid zijn om Aubameyang te laten vertrekken naar Arsenal. Er zal de komende uren nog druk onderhandeld worden.