Journaliste Bo Van Spilbeeck: “Een leven als vrouw of een leven dat geen zin had”

Journalist Boudewijn Van Spilbeeck maakte maandag officieel bekend dat hij voortaan als vrouw door het leven gaat. Een verrassing voor sommigen, maar vooral een openbaring voor Bo. “Ik kwam tot de conclusie dat ik moest kiezen: een leven als vrouw, of een leven dat geen zin had.”

Bo Van Spilbeeck maakte het nieuws maandag zelf bekend, via een zelfgeschreven brief en in een tv-interview bij VTM. Vanochtend vertelde ze bij Joe dat het geen evidente beslissing was. Integendeel, terwijl Bo een halve eeuw geleden al besefte dat ze een meisje wou zijn, duurde het tot gisteren om dat officieel en ook meteen voor heel Vlaanderen te verkondigen. “Ik was zenuwachtig,” klinkt het. “Ik ben hier al maanden mee bezig. Het is dus vooral een bevrijdend gevoel dat ik het nu eindelijk openbaar gemaakt heb en kan gaan werken als de persoon wie ik ben.”

Onvoorstelbaar positief

“Ik ben nog een beetje overweldigd van alle reacties,” zegt Bo. “Ik had niet verwacht dat het er zoveel zouden zijn. Bovendien was ik gewaarschuwd voor negatieve reacties, maar ze zijn allemaal zo positief. Het is onvoorstelbaar.”

En ook op de werkvloer is Bo even welkom als dat Boudewijn dat was. “Ik was zo blij dat ik van mijn werkgevers de garantie kreeg dat ik mocht blijven,” aldus Bo. “Het allerbelangrijkste is dat ik als vrouw gewoon hetzelfde werk kan doen en dat de kijkers dat ook even geloofwaardig zullen vinden.”

“Ik dacht dat ik mijn vrouw signalen gaf”

Ook voor haar omgeving was de transitie niet gemakkelijk te verwerken. Tot voor kort kende vrouw en kinderen haar als Boudewijn en papa, voor hen was het dus ook een grote aanpassing. “Ik dacht dat ik mijn vrouw al signalen had gegeven, maar misschien waren ze niet duidelijk genoeg”, vertelt Bo. “Maar al van voor ons huwelijk wist ze wel van mijn gevoelens. Niet zo heel erg lang geleden besefte ik dat ik all the way wou gaan.”

En daar passen familie en vrienden nog steeds bij. “We willen allebei hetzelfde,” legt Bo uit. “Namelijk een hecht gezin. Er is dus geen andere keus dan er een succes van te maken. Haar steun is fantastisch. Het zal wel wat veranderen, maar mijn karakter blijft hetzelfde. We houden nog steeds enorm veel van elkaar, daarom hebben we beslist er gewoon voor te gaan.”

Bo met vrouw Marianne. Foto: ISOPIX

LEES OOK. LETTERLIJK. De persoonlijke boodschap van Boudewijn Van Spilbeeck

Reportage Cathérine

Collega Cathérine Moerkerke heeft een reportage gemaakt waarin Bo haar verhaal doet. Die is vanavond om 21.40 uur te zien op VTM. “Leg de zakdoekjes maar klaar,” zegt ze nog lachend op Studio Brussel.

Precies 992 Belgen veranderden in de afgelopen 25 jaar officieel van geslacht. Dat zijn er 40 elk jaar. Geen massa, maar er is ook een grote groep die (nog) geen medische of juridische stappen heeft gezet om in transitie te gaan. Vaak uit angst voor de reacties van de omgeving.

LEES MEER (+). Wanneer vertel je je familie dat je vrouw wordt? Winne maakte het twee jaar geleden mee, nu steunt ze VTM-journalist Bo Van Spilbeeck

Bo en Cathérine Moerkerke tijdens een reportage die vanavond te zien is. Foto: VTM nieuws

Mensen die vragen hebben rond gender, kunnen terecht bij het Transgender Infopunt op het gratis nummer 0800/96.316.