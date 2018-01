Tientallen academici klagen asielbeleid Theo Francken aan. Staatssecretaris gaat in de tegenaanval: “Indrukwekkend teleurstellend”

Een groep van 72 onderzoekers klaagt in een open brief in De Morgen het beleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken aan. Volgens de ondertekenaars doet de huidige situatie denken aan “de zwartste uren van onze geschiedenis”. Francken lijkt niet onder de indruk van het stuk.

De academici schrijven dat ze niet langer kunnen zwijgen over Franckens optreden en beleid, dat een “ondraaglijke drempel” heeft bereikt. Daarbij wordt de regering verweten onvoldoende op te treden tegen de staatssecretaris.

Het “nutteloze en gevaarlijke” beleid van Francken geeft volgens de groep “geen enkel gepast antwoord” op problemen die in de samenleving spelen. “Daarom is het tijd dat wij op onze beurt, te lang na anderen, zeggen dat deze toestand effectief herinnert aan de zwartste uren van onze geschiedenis - of beter aan de jaren die eraan voorafgingen”, klinkt het in De Morgen.

De academici die de brief ondertekenden zijn niet allemaal Belg, maar werken allen aan Belgische universiteiten in de politieke en sociale wetenschappen.

Indrukwekkend teleurstellend

Francken laat de kritiek niet zomaar passeren. Op Twitter reageert hij op de open brief. “Aantal wetenschappelijk onderbouwde argumenten aangehaald in dit schrijfsel: 0”, aldus de staatssecretaris. Zijn conclusie is dan ook weinig lovend: “Indrukwekkend teleurstellend.”

“Zo spijtig dat ik van al die verontwaardigde VUB-academici geen protest mocht optekenen toen ik de toegang tot hun aula’s werd ontzegd door extreemlinkse haatzaaiers”, laat hij in een tweede tweet weten.

Indrukwekkend teleurstellend. https://t.co/SqGd1ubUgd — Theo Francken (@FranckenTheo) 30 januari 2018