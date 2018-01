Opnieuw ontslagen? Bij DHL staan 85 jobs op de helling

Hoogstraten / Mechelen - Bij het logistieke bedrijf DHL Supply Chain zijn 85 banen bedreigd in de vestigingen in Meer en Mechelen. Dat melden de vakbonden. Het nieuws werd dinsdag op een bijzondere ondernemingsraad bekendgemaakt.

Op de bijzondere ondernemingsraad bij DHL werden de vakbonden dinsdag ingelicht over de geplande sluiting van de DHL-site in Meer. Hierdoor zullen de jobs van 33 arbeiders, 16 bedienden en een 10- tal interims verloren gaan. Daarnaast is er ook banenverlies (25 jobs) te verwachten op de site in Mechelen door de aankondiging van FNAC/Vandenborre om hun logistiek in eigen beheer voort te zetten, aldus de bonden.

Een op drie jobs verdwijnen

Door eerdere herstructurering van het bedrijf (wegens verhuizing van activiteiten naar het buitenland zowel binnen als buiten DHL) zijn de voorbije jaren reeds heel wat jobs binnen deze onderneming gesneuveld, zo stellen de christelijke en socialistische vakbonden dinsdag in een gemeenschappelijke persmededeling. “Begin 2017 telde de vaste tewerkstelling binnen DHL SC 855 voltijdse equivalenten. Eind 2017 was dit nog 670”, zegt Wim De Jonghe, ABVV. “Na deze herstructurering zal dit uitkomen op minder dan 600. Bijna een op de drie jobs zal dus verdwijnen in minder dan anderhalf jaar.”

Door aanhoudende onzekerheid over contractverlengingen van andere grote klanten op andere sites (Mechelen/Bornem/Boortmeerbeek/Huizingen) en door de grote afstand tussen de verschillende sites, lijkt wedertewerkstelling binnen het bedrijf geen optie. “Door eerdere, doch recente herstructureringen en door strengere leeftijdsvereisten behoort SWT ook niet meer tot de mogelijkheden”, zegt Christof Valcke , ACV. “De vrees is dus dat het grotendeels naakte ontslagen zullen zijn”.

Personeelsvergaderingen

ACV en ABVV zetten volop in voor een goed sociaal plan met maximale waarborgen voor een degelijk outplacement om de getroffen medewerkers naar nieuwe jobs toe te leiden. De twee vakbonden maken zich overigens ook zorgen over de langetermijnvisie van het Nederlandse management met het logistieke bedrijf in België. Hiervoor werd een gesprek met het management aangevraagd. De volgende dagen plannen ACV en ABVV in alle sites personeelsvergaderingen om de situatie met de werknemers te bespreken.

Directie overlegt woensdag

Op woensdag 7 februari zal er in de namiddag overleg plaatsvinden tussen de directie van DHL Supply Chain en de vakbonden. Dat heeft Walter Leysen, woordvoerder voor DHL Supply Chain bevestigd. “Bij de herstructurering in Meer zijn 49 mensen met een vast contract (33 arbeiders en 16 bedienden) betrokken”, aldus Leysen. “De vakbonden spreken van 60, omdat zij er ook de uitzendkrachten bijberekenen, maar hun aantal wisselt.” Volgens Leysen gaat de vestiging in Meer dicht, omdat de enige klant die ze daar hebben, beslist heeft om zijn logistieke activiteiten voortaan via het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Tsjechië te organiseren.

In Mechelen gaat het volgens Leysen om 15 vaste medewerkers, terwijl de vakbonden spreken van 25 banen die op de tocht staan. Ook hier zit hem het verschil in het al of niet in rekening nemen van uitzendkrachten. Volgens Leysen gaat het in Mechelen nog niet om een voldongen feit, maar om de intentie die door klanten werd kenbaar gemaakt dat ze zich logistiek anders willen organiseren. “Er kan dus nog sprake zijn van mensen die herplaatst worden of die meegaan met de klant naar een ander logistiek centrum”, aldus Leysen. “Niettemin begrijpen we de ontgoocheling bij de vakbonden”, zegt de woordvoerder van het bedrijf, “temeer omdat in Meer vorig jaar al een herstructurering had plaatsgevonden waarbij mensen van de ene site naar de andere werden overgeheveld. Het is dan niet leuk om een jaar later te horen dat alles dicht gaat.”

Leysen bevestigt ten slotte dat de directie en de bonden mekaar volgende week woensdag zullen ontmoeten.