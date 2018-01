Waren zijn tranen vals? Maanden na moord op jogster wijst alles in de richting van haar man

Het onderzoek naar de moord op een Franse hardloopster in oktober 2017 neemt een onverwachte wending. Is de echtgenoot van de vermoorde Alexia Daval zélf verantwoordelijk voor haar dood? Het begint er steeds meer op te lijken. De man werd intussen opgepakt.

De moord op de 29-jarige Alexia Daval schokte het stadje Gray, in het oosten van Frankrijk. De vrouw was, volgens haar echtgenoot, gaan joggen, maar kwam niet meer terug. Uiteindelijk werd op 30 oktober van 2017, een paar dagen na haar verdwijning, het lichaam van Alexia gevonden in een bos bij Esmoulins. Ze bleek gewurgd. Daarna werd haar lichaam in brand gestoken.

Tijdens een stille optocht om Alexia te gedenken, stapten zo’n 10.000 mensen mee. De echtgenoot van Alexia, Jonathan, op kop. Ondersteund door vrienden en familie liet hij de tranen de vrije loop.

Maar waren dat wel echte tranen? Jonathan en Alexia hadden een kinderwens, maar het lukte hen maar niet zwanger te geraken. Dat zou een grote druk gelegd hebben op de relatie.

Jonathan (midden) in tranen tijdens de optocht. Foto: AFP

Toen Jonathan verhoord werd als getuige in november 2017, had hij krassen en beten op zijn handen en in zijn nek. Die waren het gevolg van een ruzie tussen de twee de dag voor de verdwijning van Alexia, zo verklaarde Jonathan. Maar de politie onderzoekt nu de piste of die krassen en beten niet het gevolg zijn van een uit de hand gelopen ruzie die uiteindelijk leidde tot de dood van de jonge vrouw.

Bandensporen

Daarnaast heeft een buurman ook gezien hoe de dag voor Alexia zogezegd ging joggen en daarna verdween, een auto rond 1.30 uur ’s nachts wegreed van het huis. Het bleek om de bedrijfswagen van Jonathan te gaan. Een analyse van de boordcomputer van de wagen heeft intussen bevestigd dat er inderdaad die bewuste nacht mee gereden werd. Daarnaast zijn er in de buurt waar het lichaam van Alexia gevonden werd ook bandensporen gevonden die overeenkomen met de banden van de wagen in kwestie.

Al die nieuwe elementen zijn in tegenspraak met de getuigenis van Jonathan zelf. Volgens hem ging het koppel op 27 oktober eten bij de familie van Alexia. Toen ze weer thuis kwamen, zijn ze gaan slapen. De volgende ochtend, rond 9.30 uur, zou Alexia een sms naar haar zus hebben gestuurd waarin ze zegt dat ze gaat joggen. Jonathan zou naar zijn werk zijn vertrokken. Rond 12.30 uur zou hij alarm hebben geslagen omdat Alexia niet terugkeerde van het joggen.

Woning doorzocht

De politie pakte Jonathan maandag op voor verhoor. Hij werd maar liefst 9 uur ondervraagd. Hij moest de nacht doorbrengen in de cel en blijft intussen aangehouden. Ook de woning van Jonathan werd doorzocht.

Jonathan ontkent de beschuldigingen alleszins. Volgens een van zijn raadsmannen, meester Randall Schwerdorffer, werd hij onder meer ondervraagd over de bandensporen. “Zijn verhoor was moeilijk. Hij heeft het moeilijk om zich uit te drukken maar hij blijft wel bij zijn verhaal: ze kwamen thuis na een avond bij de ouders van Alexia, ze bleven thuis en zij ging joggen”, zei Schwerdorffer maandagavond

