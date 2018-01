Hevige brand uitgebroken in woning in Ingelmunster

Ingelmunster - In het West-Vlaamse Ingelmunster woedt momenteel een hevige brand. Er is een enorme rookwolk te zien. De brandweer is in groten getale uitgerukt.

De brand brak uit in de Kortrijkstraat, vlakbij het centrum van Ingelmunster. Een voorbijganger zag rond 8.30 uur rook uit een huis komen. In een mum van tijd verspreidde zich een hevige rookwolk over de straat.

Het gebouw dat brandt bestaat uit een expositieruimte en een appartement. Wat de brand veroorzaakte is nog onduidelijk. De bewoners waren niet thuis. Niemand raakte gewond.