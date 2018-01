De Turkse seksgoeroe die anti-PKK-boekjes uitdeelt in ons land: “Vrouwen zijn de mooiste manifestatie van God”

“De verraderlijkheid en de wreedheid van de PKK.” Zo heet de brochure die de voorbije dagen in duizenden exemplaren in Vlaanderen is verspreid. Auteur is de Turkse goeroe Adnan Oktar (61). Een schertsfiguur die tien jaar geleden vanuit Turkije al eens de Vlaamse scholen bestookte met een atlas die moest bewijzen dat de evolutietheorie fout is.