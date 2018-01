Man sterft nadat hij in MRI-scanner wordt gezogen

Een tragisch ongeval heeft het leven gekost aan een 32-jarige man in de Indiase stad Mumbai. Het slachtoffer kwam om het leven nadat hij in een MRI-scanner werd gezogen. Een arts en een ander personeelslid worden verdacht van nalatigheid.

Het noodlottige incident gebeurde zaterdag. Rajesh Maru was op bezoek bij een familielid in het Nair ziekenhuis. Daar werd hem door een arts en een andere werknemer gevraagd om een zuurstoffles naar een ruimte met een MRI-scanner te brengen, zegt de oom van het slachtoffer.

Door de grote magnetische kracht van het apparaat werd Maru in het apparaat getrokken, meldt The Guardian. Daarbij kwam hij om het leven. Volgens een eerste onderzoek stierf de dertiger door het inademen van vloeibare zuurstof uit de fles, die vermoedelijk beschadigd raakte bij de klap.

Het personeelslid had Maru verzekerd dat de MRI-scanner uit stond. “Het was zijn taak om dergelijke incidenten te voorkomen”, aldus de oom van Maru. “Hij liet mijn familieleden dat kamer binnengaan, terwijl het apparaat aan was. We zijn er kapot van.”

De werknemer en een arts worden verdacht van nalatigheid. Het ziekenhuis onderzoekt het incident. De lokale regering van de staat Maharashtra heeft de nabestaanden een schadevergoeding aangeboden van 500.000 rupees (circa 6.300 euro).