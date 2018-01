Half restaurant gaat op de vuist nadat ruzie tussen twee zussen uit de hand loopt

Wat een gezellige avond moest worden in een restaurant in het Amerikaanse Kansas veranderde al snel in een nachtmerrie. Nadat twee zussen een woordenwisseling kregen, was plots de helft van de horecazaak betrokken in de ruzie en ontstond er een vechtpartij.

Rond half drie ’s nachts kregen twee zussen in een restaurant in Kansas een discussie. De woordenwisseling veranderde al snel in fysiek geweld en andere mensen begonnen zich te mengen. Voor iedereen het goed en wel besefte was zowat de helft van het restaurant aan het vechten met elkaar. De manager van de zaak probeerde de gemoederen te bedaren maar werd kort daarna zelf ook op de grond gegooid. Verder was er ook een man wiens gezicht erg aan het bloeden was. Maar wat de precieze aanleiding was van het gevecht, is nog altijd onduidelijk.