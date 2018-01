Definitief kruis over Eurostadion: “Nieuwe tegenslag voor reputatie van Belgisch voetbal”

Grimbergen - De politiek maakt een kruis over het Eurostadion. De Vlaamse overheid besliste dinsdag namelijk om bouwheer Ghelamco geen omgevingsvergunning voor het project op Parking C in Grimbergen. In die vergunning werd alle administratie gebundeld in één dossier, waardoor het in se makkelijker moet zijn om grote projecten te verwezenlijken in Vlaanderen. De aanvraag van Ghelamco werd ingediend begin oktober, maar na de termijn van 120 dagen kwamen te veel bezwaren naar boven. Ghelamco kan alleen nog naar de Raad van Vergunningsbetwisting stappen om de beslissing aan te vechten.

“Bij de behandeling van de vergunningsaanvraag bleek dat de hinder en de risico’s voor mens en milieu niet tot een aanvaardbaar niveau beperkt bleven en de aanvraag niet in overeenstemming was met stedenbouwkundige voorschriften en niet verenigbaar was met een goede mobiliteit”, zo laat Vlaams minister van Omgeving en Milieu Joke Schauvliege weten in een persbericht. Schauvliege laat verder ook weten dat de totale oppervlakte van de site veel meer bedroeg dan de toegestane 50.000 m².

Koen De Brabander, Secretaris-generaal van de KBVB, betreurt deze beslissing: “Nadat UEFA de kandidatuur van Brussel als gaststad van EURO 2020 introk, is deze beslissing een nieuwe tegenslag voor de reputatie van ons voetbal en ons land in het algemeen. In het dossier van de bouw van het Eurostadium had de Belgische Voetbalbond nooit zelf de kaarten in handen. We betreuren dan ook ten zeerste de vandaag genomen beslissing. We zijn uiteraard altijd voorstander geweest van dit nieuwe stadion, net zoals we de bouw van elke nieuwe voetbalinfrastructuur in België toejuichen. We wachten nu op de verdere reactie van de betrokken partijen in dit dossier.”

“Sportief betaalt arm België de rekening voor politiek falen”

Chris Van Puyvelde, technisch directeur van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), grijpt de weigering van de omgevingsvergunning aan om een Belgisch probleem aan te kaarten. “Sportief betalen we de rekening voor politiek falen. En dan zeg ik: arm België”, zegt Van Puyvelde dinsdag aan Belga.

“Internationaal wordt ons land overal geprezen omwille van onze voetbalopleidingen en talentontwikkeling. Enkel op het gebied van infrastructuur blijft België achter. En dat zie ik niet alleen gebeuren in Brussel, dat is een nationaal probleem. Sportief betalen we de rekening voor politiek falen. Elders doen die problemen zich niet voor. En dan zeg ik: arm België”, aldus de TD van de KBVB.

“Er zijn voldoende promotoren en clubs die in België stadions willen bouwen. Maar hier en daar ontstaan er dan problemen en gaat het politiek de mist in. Ik ben geen politicus, maar dat kan toch niet? Dossiers blijven altijd steken in de bureaucratie.”

“Moeten de vraag stellen wat we met onze voetbalinfrastructuur willen doen”

“In China hebben ze niet de know-how, maar als ze daar een stadion willen bouwen staat het er op drie weken”, zegt CVP met enige zin voor overdrijving. “Wij hebben die know-how wel en uiteindelijk komt het materiële, het makkelijkste onderdeel, er nooit. Ik zou het probleem breder willen zien. Het is niet alleen een probleem met het nationaal stadion. We moeten ons in België de algemene vraag stellen wat we met onze voetbalinfrastructuur willen doen. Het gaat hier toch om een sport die bewezen heeft dat ze de mensen aan het bewegen brengt.”

“Ik zou me in België ook niet te veel willen focussen op een nationaal stadion, zoals het Eurostadion of Koning Boudewijnstadion. Ook na het verlopen van het contract in mei zijn er in België nog voldoende stadions die aan de internationale normen voldoen. De wedstrijden die gepland zijn, kunnen we nog spelen in het Koning Boudewijnstadion. Dus wat dat betreft is er geen probleem. Voor de KBVB is het enkel verlieslatend”, gaat Van Puyvelde verder.

“We zijn afhankelijk van andere mensen, dat is heel duidelijk. De KBVB wil gewoon dat de Rode Duivels op een goede grasmat en in een mooi stadion kunnen spelen. Ons voetbal en onze Rode Duivels zijn een exportproduct. In het buitenland spreek ik niet langer enkel over bier en chocolade, maar ook over voetbal. Iedereen kent onze spelers. Het is tijd dat iedereen in dit land beseft wat voor een uitstraling voetbal internationaal heeft. Zelfs de minister van Buitenlandse Zaken betrekt ons in zijn missies. Dan is het ergerlijk dat een stadion bouwen in Brussel of in Brugge of waar dan ook onmogelijk blijkt.”