Barbie uit ‘Oh Oh Cherso’ spreekt over ochtend die haar bijna fataal werd: “Vanbinnen was ik eigenlijk al dood”

Samantha De Jong (28), beter bekend als Barbie uit de tv-serie ‘Oh Oh Cherso’, werd deze maand met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege een zelfmoordpoging. Dat heeft de Nederlandse realityster bevestigd aan boulevardblad Privé, meldt RTL Nieuws.

Eerder deze maand werd bekend dat De Jong met spoed naar het ziekenhuis was gebracht. Haar moeder trof de Nederlandse bewusteloos aan in haar woning in Scheveningen. Nu doet ze een boekje open over wat er zich die dag heeft afgespeeld.

In de ochtend van vrijdag 12 februari zette Barbie haar twee jonge kinderen vlak voor het naar school gaan af bij haar ouders om daar te ontbijten. “Dat deden we vaak zo, dan kon ik me even rustig verder aankleden. Ik ben terug naar huis gelopen”, zegt ze.

Medicijnen en cocaïne

Toen ze in haar eentje was teruggekeerd, probeerde de realityster zich van het leven te beroven. De Jong nam een combinatie van medicijnen en cocaïne en sneed in haar linkerpols. Voordat het te laat was, belde Barbie echter haar tante. “Zij had 112 en mijn moeder gewaarschuwd. Toen zij kwam binnenrennen en me vond, dacht ze eerst dat ik al dood was, ik was lijkbleek.”

Het gerucht dat ze zou zijn gevonden door haar 5-jarige dochter noemt De Jong “een regelrechte leugen”.

“Vanbinnen al dood”

Verder stelt Barbie dat ze de dramatische stap zette omdat ze het gevoel had geen goede moeder te zijn. “Vanbinnen was ik eigenlijk al dood, zo’n gevoel. Overal las ik dat ik een slechte moeder ben en de hoer speel. Ik voelde mij een hele slechte moeder, de kinderen verdienden beter. Door ooit mee te doen aan Oh Oh Cherso heb ik ze in de ellende gebracht.”

Wie kampt met gevoelens over zelfdoding of met vragen zit, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.