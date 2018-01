Na de tax freedom day, de fat cat day

De Tax Freedom Day kenden we al langer. Maar sinds een aantal weken praat, met name in het Verenigd Koninkrijk, iedereen over de Fat Cat Day. Welke dag?

De Tax Freedom Day kenden we al langer. Dat is de eerste dag van het jaar waarop we in theorie voor eigen rekening werken en niet meer voor de overheid. Dit in de veronderstelling dat al onze voorgaande inkomsten naar belastingen gaan.

Maar nu raakt, met name in het Verenigd Koninkrijk, de Fat Cat Day ingeburgerd. En ook die heeft een populistisch trekje. Dat is namelijk de dag in het jaar waarop de top-CEO’s over het Kanaal evenveel verdiend zullen hebben als een gemiddelde werknemer in het hele jaar 2018.

4 of 17 januari

In elk geval was die Fat Cat Day er in het Verenigd Koninkrijk al vrij snel: op 4 januari. Uit berekeningen van het High Pay Centre, de ngo die de Fat Cat Day jaarlijks berekent, bleek namelijk dat de topexecutives in het VK, met hun gemiddelde salaris van 3,8 miljoen euro, op drie werkdagen evenveel verdienden als de doorsnee Britse werknemer op een jaar.

Vorig jaar lag Fat Cat Day in het VK overigens een halve dag vroeger dan dit jaar. Dat komt doordat de Britse toplonen met een vijfde zijn achteruitgegaan, weet het High Pay Centre.

