80 jaar geleden doodde een jager het laatste exemplaar, nu is dit dier ook officieel uitgestorven

Onze planeet is een dierensoort armer. Zo’n 80 jaar nadat het dier voor het laatst gezien werd, is de Oosterse poema officieel uitgestorven.

Ooit zwierven ze rond in Noord-Amerika, de Oosterse poema’s. Ze kwamen voor van de staten Michigan tot South-Carolina. Maar daar werden ze verdreven. Sinds 1900 werd er systematisch gejaagd op de katachtigen, zo blijkt uit een rapport van de US Fish & Wildlife Serive. En uiteindelijk blijven er geen exemplaren meer van over. De laatste keer dat iemand een Oostelijke poema zag, was intussen al 80 jaar geleden: in 1938 doodde een jager in Maine een exemplaar. Mogelijk het laatste exemplaar, zo blijkt nu.

Maandag werd het dier verwijderd van de lijst van bedreigde diersoorten, waar de katachtige al op stond sinds 1973, en kwam de Oosterse poema terecht op de lijst “uitgestorven dieren”.

De Oostelijke poema is genetisch verwant met de poema, die nog steeds voorkomt op het Amerikaanse continent. Ooit waren poema’s de meest verspreide landzoogdieren van het Westelijke Halfrond. Maar vernietiging van hun leefgebied en jachten op het dier heeft het aantal poema’s drastisch doen afnemen.

Organisaties die ijveren voor het in stand houden van bedreigde diersoorten, hopen dat doordat de Oosterse poema nu officieel uitgestorven werd verklaard, er ruimte vrij komt om de focus te leggen op het behoud van andere soorten poema’s. “We hebben namelijk zo’n grote carnivoren nodig, bijvoorbeeld om de overpopulatie van herten en ziektes die ze via teken met zich mee brengen, in bedwang te houden”, zegt Michael Robinson van het Centrum voor Biodiversiteit. “En zo kunnen poema’s mensenlevens redden, doordat er minder herten zijn met besmette teken en doordat er bijvoorbeeld minder ongevallen zijn waarbij een auto herten aanrijdt. De poema is een noodzakelijke schakel in de voedselketen en leveren een belangrijke bijdrage aan het ecologisch evenwicht.”