Witte Huis maakt het wel heel makkelijk om te lachen met president Trump: tikfout op uitnodiging State of the Union

Dinsdag zal Donald Trump zijn eerste State of the Union-speech houden. Een belangrijk moment voor iedere Amerikaanse president. Op internet wordt er -onder meer door Amerikaans politici- echter al gelachen met de gebeurtenis. Niet om een inhoudelijk reden, maar om een tikfout die de uitnodiging voor de toespraak ontsiert.

In de State of the Union blikt de Amerikaanse president vooruit op zijn plannen en doelstellingen voor het komende jaar. Het is dan ook een belangrijke toespraak, maar gasten worden dit jaar uitgenodigd voor de “address to the Congress on the State of the Uniom”. Een vervelende misser, maar extra pijnlijk voor een regeringsleider die in zijn eerste jaar regelmatig in het nieuws kwam door blunders en schandalen.

De verantwoordelijke voor de fout is het zogeheten Office of the Sergeant at Arms and Doorkeeper, de administratieve dienst van de Amerikaanse Senaat. Inmiddels zijn er nieuwe uitnodigingen geprint en verstuurd naar de genodigden.

Looking forward to tomorrow’s State of the Uniom. pic.twitter.com/xdBUU3Pvo5 — Marco Rubio (@marcorubio) 29 januari 2018

Pret op Twitter

Hoewel de misser snel werd opgelost, wordt er stevig gelachen met de uitnodiging. Niet in de laatste plaats door de politici zelf. “Ik kijk uit naar de State of the Uniom”, schreef Marco Rubio, de senator voor Florida, op Twitter.

Republikeins congreslid Raul Grijalva grapte dat Trumps minister van Onderwijs Betsy DeVos waarschijnlijk de spelling heeft gecontroleerd.

Perzik

Het is niet de eerste grammaticale miskleun van het Witte Huis onder Trump. Zo stuurde de Amerikaanse regering begin 2017 een document uit waarin stond dat Trump een bezoek zou brengen aan Israël voor vredesonderhandelingen. In plaats van “lasting peace” (langdurige vrede) werd de hoop geuit op “lasting peach” (perzik).