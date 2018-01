Nieuw drama met transmigrant vermeden: net op tijd uit container vol schroot gered voor die werd geperst

Veurne -

Dinsdagmiddag werd in Veurne een nieuw drama met een transmigrant net vermeden. Een jongeman uit Eritrea had zich afgelopen nacht op een parking in Frankrijk toegang verschaft tot een container met metaalafval. Het betrof echter een perscontainer. Toen het ding in Veurne aankwam, werd er begonnen om het schroot samen te persen. De jonge transmigrant geraakte in paniek en kon nog tijdig de werklui alarmeren door op de wanden te bonken.