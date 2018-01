VIDEO. Woning onbewoonbaar na keukenbrand, bewoonster in shock

Kortrijk - In de Elfde Julilaan in Kortrijk ontstond dinsdagmiddag brand in een woning van het sociale verhuurkantoor vzw De Poort. Daar zijn drie woongelegenheden. De woning is wellicht tijdelijk onbewoonbaar.

Het vuur ontstond in de onderste verblijfplaats. Aanvankelijk werd gedacht dat de bewoonster zich nog in haar appartement bevond. Ze kwam echter aangerend toen de brandweer haar wou bevrijden. De vrouw was in shock en werd afgevoerd. De schade is groot. De keuken waar het vuur ontstond is vernield. Wellicht is de rest van de woning voorlopig onbewoonbaar door rookschade.