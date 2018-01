Ghelamco-baas reageert: “Als het moet, bouwen we een kleiner stadion op Parking C”

Grimbergen - De Vlaamse overheid heeft besloten bouwheer Ghelamco geen omgevingsvergunning te geven voor de bouw van het Eurostadion op parking C van de Heizel in Grimbergen. Ghelamco-baas Paul Gheysens reageerde strijdvaardig bij de collega’s van De Tijd. “Ik geef niet op.” Bij VTM stelde hij dat Ghelamco desnoods een kleiner stadion wil bouwen op Parking C.

Een verrassing was het besluit van de Vlaamse overheid niet voor Gheysens. “Ik ben er zelfs niet voor in België gebleven”, reageert de ondernemer vanuit London. “De beslissing ligt in de lijn van de verwachtingen na de info die we de voorbije weken kregen. We gaan nu rustig de motivatie van de beslissing analyseren. En we gaan er onze tijd voor nemen. We willen en we zullen een nieuw stadion voor de Rode Duivels bouwen en dit is de mooiste locatie van het land.”

De West-Vlaming wil de beslissing niet dramatiseren. “De wereld van Ghelamco vergaat niet als een project, in onze ogen tijdelijk, vastloopt. We werken met Ghelamco op dit ogenblik aan 150 projecten. We bouwen alleen in de Poolse hoofdstad Warschau aan zes torens. Ghelamco valt of staat niet met de doorbraak of een oponthoud van een project. Aan stoppen denk we zeker niet. We gaan zoeken hoe we tot een aanvaardbaar project kunnen komen. De situatie is niet uitzichtloos. Het is voor een bedrijf als het onze vrij normaal dat we zes jaar moeten wachten, werken en vechten voor we een project echt kunnen starten. We zijn nu een groot complex aan het bouwen waar we twaalf jaar hebben moeten op wachten. We zijn nu grote dingen aan het doen in Berlijn die tot voor kort onmogelijk leken voor sommigen.’

Gheysens klinkt niet echt ontgoocheld. “Het beroep van ontwikkelaar is er een van vallen en opstaan. Ik kan u verzekeren dat ik twintig jaar geleden moeilijkere dingen heb meegemaakt in Warschau. Kijk hoe succesvol we er nu al jaren zijn. We zijn echt niet gefrustreerd door de gang van zaken. Natuurlijk hadden we het liever anders gehad.”

