Cv maakt plaats voor video: steeds meer bedrijven selecteren kandidaat-werknemers op basis van filmpje

De klassieke sollicitatiebrief is out. Anno 2018 verlangen steeds meer werkgevers ook bewegend beeld van hun sollicitanten. Wie een van de 600 vacatures van pretpark Walibi wil invullen, kan zichzelf enkel nog via video aanprijzen. “Beeld toont veel beter dan papier of de sollicitant de geschikte persoon is.” Maar niet iedereen is het daarover eens.

“Een cv doorsturen in een Word-bestand? Niet bij Walibi”, zegt woordvoerder Tiffany Mestdagh tegen Het Nieuwsblad. “Wij laten voor de sollicitaties voor het komende pretparkseizoen onze sollicitanten vijf vragen beantwoorden via video. Een smartphone of een computer met webcam, meer hebben de kandidaten niet nodig. Een nieuwe manier van werken die perfect past bij een park in volle verandering.”

Net als de klassieke motivatiebrief en cv is ook de videoboodschap slechts de eerste stap voor de selectieprocedure. Maar wel eentje die het werk voor de rekruteerders gemakkelijker maakt. “Want op de video’s die ons bereiken kunnen we meteen zien hoe kandidaten zich uitdrukken, of ze (klant)vriendelijk zijn en of ze de juiste drive hebben”, zegt Antoine Stasse, HR Officer van Walibi.

Intussen kreeg het pretpark in Waver al een duizendtal videosollicitaties binnen. En niet alleen van jongeren die opgegroeid zijn met sociale media. “Ook oudere sollicitanten weten perfect om te springen met onze online tool om de videoboodschap op te nemen.” Moeilijk is het ook niet. Op voorhand moet je enkel je camera en microfoon testen. Daarna krijg je onmiddellijk vijf vragen voorgeschoteld waarvoor je telkens een minuut lang de tijd krijgt. Eenmaal klaar kun je je video met een klik doorsturen naar de rekruteerders.

Rommelige achtergrond

Walibi is niet de enige werkgever die alternatieven zoekt voor de klassieke sollicitatiebrief. “Nieuwe media worden steeds vaker ingeschakeld. Sommige werkgevers chatten met hun sollicitanten. Andere bedrijven kiezen voor een rechtstreeks videogesprek of vragen om een video te maken waarin de kandidaat zich voorstelt. Die nieuwe sollicitatievormen zijn zeker een trend waar wij steeds meer aandacht aan besteden”, zegt Shaireen Aftab van VDAB. “Zo leren wij werkzoekenden tegenwoordig aan hoe ze een sollicitatievideo kunnen maken.”

De VDAB ziet alleszins vele voordelen in de evolutie. “Een video is minder sec, en veelzeggender. Op papier kan je dan wel schrijven dat je een levendig persoon bent, maar op video kun je dat ook meteen tonen. Je toont met een beeld veel sneller je karakter, je uitstraling en voorkomen.”

Wie solliciteert, moet volgens VDAB wel op enkele valkuilen letten. Waar vroeger schrijffouten een afknapper waren, is dat nu een slecht gemaakt filmpje, of een rommelige woonkamer in de achtergrond van het beeld. “Je mag niet vergeten dat je jezelf toont aan je mogelijke toekomstige werkgever. Verzorg je voorkomen. Let op je taal. En maak dat je korte boodschap krachtig en overtuigend overkomt.”

Aantrekkelijkheid

Niet iedereen is echter enthousiast over deze nieuwe ontwikkeling. “Dat een video bij sollicitaties beter zou werken dan een cv klopt niet”, zegt Ralf Caers, professor Human Resources Management aan de KU Leuven, in ‘Hautekiet’ op Radio 1.

“Een video cv kennen we al enkele jaren, maar er zijn nog heel wat problemen mee”, vervolgt hij. “Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat je niet noodzakelijk beter de persoonlijkheid van de sollicitant kan afleiden via zo’n video, omdat je ze makkelijk kan bewerken. Je kan het duizend keer opnemen en de beste versie opsturen. Zo denken werkgevers dat je een vlotte kerel bent, terwijl dat in werkelijkheid misschien niet het geval is.”

Verder dienen zich een aantal mogelijk bepalende factoren aan in een video, die geen rol spelen bij een klassieke cv, klinkt het nog. “Zo zou een minder aantrekkelijke kandidaat minder kans kunnen maken. Maar ook zaken als tattoos, obesitas of de kwaliteit van de stem vallen plots op. De vraag is dus of interviewers zich niet gaan laten leiden door de persoonlijke voorkeuren of door stereotiepen. Er zijn nog veel nadelen en net daarom is het nog niet doorgebroken.”