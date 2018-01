Debuteren nieuwe Club-verdedigers woensdag meteen tegen Standard?

De twee nieuwkomers van Club Brugge - Alexander Scholz en Matej Mitrovic - zijn tijdig speelgerechtigd geraakt voor de heenmatch in de halve finale van de beker op het veld van Standard van woensdag 31 januari. Ivan Leko nam de twee verdedigers meteen ook op in de selectie voor de belangrijke confrontatie. De kans is zelfs reëel dat één van de twee in de basis start op Sclessin.

Amper één dag nadat de transfer van Alexander Scholz (Standard) en Matej Mitrovic (Besiktas) naar Club Brugge rond geraakte, zitten de twee nieuwkomers al in de selectie voor het bekerduel van woensdag. Niet verwonderlijk want Ivan Leko heeft defensieve kopzorgen. Decarli is immers out voor de rest van het seizoen en ook Poulain sukkelt met een blessure die niet meteen van de baan zal zijn. En zo heeft Club Brugge met Mechele en Denswil eigenlijk maar twee echte centrale verdedigers voor zijn driemansdefensie.

Vraag is of Leko het aandurft om woensdag in de heenmatch van de halve finales al één van de twee nieuwkomers te laten debuteren. Risicovol met amper één training in de benen (dinsdag) in zo’n belangrijke match in de hel van Sclessin. Zeker voor Scholz, die overkomt van Standard, zou het een bijzonder debuut voor Club Brugge kunnen worden. Al kan het natuurlijk ook dat Leko er net zoals tegen AA Gent voor kiest om Jordi Vanlerberghe naast Mechele en Denswil op te stellen.