Dakloze pleegt inbraak om in gevangenis te belanden (en zou het zo opnieuw doen)

Antwerpen - De 70-jarige Deltcho A. is dinsdag voor de correctionele rechtbank van Antwerpen verschenen, omdat hij had ingebroken in een auto. De dakloze man bekende dat hij dat opzettelijk had gedaan om in de gevangenis te belanden, want daar krijgt hij tenminste een bed en eten. Het openbaar ministerie vorderde dertig maanden cel.

De in Bulgarije geboren Deltcho A. zit volgens zijn advocate al jaren in het sukkelstraatje. Hij is staatloos, kampt met leverkanker en vindt nergens hulp. Op 19 november 2017 werd hij door de Antwerpse politie op heterdaad betrapt, toen hij in een wagen probeerde in te breken. Hij had met een hamer een raampje stuk geslagen en bloedde aan zijn hand.

Hij vertelde de politie dat hij dat met opzet had gedaan, omdat hij naar de gevangenis wilde. De man voegde er nog aan toe dat hij als hij zou worden vrijgelaten, hij meteen een nieuwe inbraak zou plegen om weer in de gevangenis te belanden.

Deltcho A. stond op het moment van zijn arrestatie al geseind voor een inbraak in een tractor. De man werd in 2017 al twee keer veroordeeld voor zware diefstal en stapelt volgens het OM de veroordelingen op. Gelet op zijn houding en gevuld strafregister vorderde de procureur dertig maanden effectieve celstraf.

Vonnis op 13 februari.