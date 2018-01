Vlucht vertraging? Dit vliegtuigpersoneel weet je wel bezig te houden

Je bent ingecheckt, zit op het vliegtuig en bent helemaal klaar om op reis of naar huis te vertrekken. Maar dan klinkt de meest gevreesde melding uit de speakers. De vlucht kan nog niet meteen vertrekken, maar iedereen moet wel blijven zitten. Velen onder ons zouden waarschijnlijk geërgerd zijn, maar de crew van EasyJet heeft daar een leuke oplossing voor.

Passagiers op het vliegtuig van Londen Gatwick naar Edinburgh waren niet zo blij nadat ze te horen kregen dat hun vlucht vertraging zou oplopen omdat het niet kon opstijgen door een fout in de computer. Maar boze gezichten veranderden al snel in gelach en gegiechel wanneer het personeel van EasyJet een leuk spelletje had bedacht voor de passagiers.

“Het is de bedoeling dat elke rij zo snel mogelijk een wc-rol helemaal uitrolt en heelhuids naar achter brengt”, zei een van de stewards. “De rij die wint verdient dan een gratis drankje of snack naar keuze.” Vooral dat laatste maakte heel wat mensen enthousiast en vol goeie moed begonnen ze aan het spelletje. “Wie had ooit kunnen denken dat ik graag vertraging had op mijn vlucht?”, zei Lynsey Rowlands achteraf aan The Sun. “Alle personeelsleden van op mijn vlucht waren echte helden”, voegde ze er nog aan toe.

Nadat het vliegtuig uiteindelijk meer dan twee uur vertraging opliep, werden de passagiers naar een ander toestel verplaatst.