Manchester City bevestigt nieuwe miljoenentransfer: “opvolger van Vincent Kompany” tekent

Manchester City heeft dinsdag de overgang van verdediger Aymeric Laporte (23) bevestigd. De Fransman komt over van de Baskische topclub Athletic Bilbao en tekende een contract tot medio 2023. De Citizens activeerden de vertrekclausule van de verdediger en betalen de Basken zo 65 miljoen euro.

De 23-jarige Laporte kwam in 2010 in de jeugd van Athletic Bilbao terecht, en speelde sinds 2012 voor het eerste elftal. In totaal kwam hij tot 222 officiële duels (en tien doelpunten) voor Bilbao. Bij Manchester City moet Laporte coach Pep Guardiola meer opties geven achterin. Rode Duivel en City-kapitein Vincent Kompany ligt immers op de haverklap in de lappenmand, terwijl ook John Stones in de heenronde anderhalve maand out was met een hamstringblessure.

De Citizens tellen na 24 speeldagen in de Premier League een voorsprong van twaalf punten op eerste achtervolger, stadsrivaal Manchester United. In de Champions League wacht in februari in de achtste finales een confrontatie met het Zwitserse FC Basel, terwijl City ook in de FA Cup (achtste finale tegen Wigan) en de League Cup (finale tegen Arsenal) nog in actief is.