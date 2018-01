Ze dacht dat ze deelnam aan een komische tv-show. In plaats daarvan vermoordde ze de schoonbroer van Kim Jong-un

Ze beweerde het al een hele tijd: Siti Aisyah wist niet dat ze iemand zou vermoorden toen ze een dodelijke stof op het gezicht van de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un smeerde. Ze dacht dat ze meedeed aan een tv-show. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat die beweringen van de vrouw wel eens zouden kunnen kloppen.

Kim Jong-nam, de halfbroer van Noord-Koreaans leider Kim Jong-un, werd op 13 februari 2017 gedood in de internationale luchthaven van Maleisië. Twee vrouwen stapten op hem af, leken iets op zijn gezicht te smeren. Het bleek zenuwgas te zijn. Niet veel later was Kim Jong-nam dood. Op basis van bewakingscamera’s konden de twee vrouwen geïdentificeerd en nadien opgepakt worden. Het ging om de Vietnamese Thi Huong (28) en de Indonesische Siti Aisyah (25). Het proces rond de moord op Kim Jong-nam is in Maleisië een paar weken geleden van start gegaan.

De twee vrouwen hebben onschuldig gepleit. Ze zeggen dat ze niet wisten dat de stof die ze op het gezicht van Kim Jong-nam smeerden, dodelijk was. De twee houden vol dat ze dachten dat ze voor de grap meededen aan een tv-show met verborgen camera’s, en dat de stof baby-olie was.

De Indonesische Siti Aisyah en de Vietnamese Doan Thi Huong Foto: AP

Onderzoek heeft nu uitgewezen dat die bewering mogelijk kan kloppen. De Indonesische vrouw, Siti Aisyah, had in januari 2017 zo’n 100 euro gekregen van ene Japanse James, om “een aantal grappen uit te halen voor een Japanse YouTube-show” net buiten een Maleisisch shoppingcenter, zo blijkt uit het onderzoek. Ze kreeg eerst een video te zien van de ‘grap’, waarna ze in het shoppingcentrum zelf drie keer de grap uitvoerde. Later bleek ook dat James niet afkomstig was uit Japan, maar wel uit Noord-Korea. Mogelijk werden de vrouwen op die manier eerder getraind door Noord-Koreaanse agenten om het gif, VX, op het gezicht van Kim Jong-nam te smeren.

Doodstraf

Een kleine maand na de ‘grappen’ in het Maleisische shoppingcenter werd Kim Jong-nam op 13 februari 2017 op de luchthaven van Kuala Lumpur vermoord.

Als ze schuldig worden bevonden, riskeren de twee vrouwen de doodstraf. Op 8 februari wordt het proces hervat.

Volgens Zuid-Korea zit Noord-Korea achter de moord, iets wat het regime in Pyongyang steeds heeft ontkend. Kim Jong-nam was kritisch ten opzichte van het Noord-Koreaanse regime en leefde al jaren in ballingschap.