144 extra banen bij TUI Fly dankzij komst nieuwe Boeings

De Belgische luchtvaartmaatschappij TUI Fly verwelkomt de komende maanden vier Boeing 737 MAX-vliegtuigen in haar vloot. Die leveren samen 144 extra jobs op. Dat is dinsdag gezegd bij de feestelijke landing van de eerste van die vier toestellen op Brussels Airport.

De nieuwste Boeing-telg, een middellangeafstandsvliegtuig met in de TUI-configuratie plaats voor 189 passagiers, werd op de luchthaven door de brandweer verwelkomd met een watergordijn. Dat is traditie bij de komst van nieuwe maatschappijen en nieuwe vliegtuigtypes.

189 plaatsen. Foto: BELGA

“Beduidende voordelen”

“Dit is een belangrijke dag, niet alleen voor TUI in België, maar voor de hele TUI Group”, zei Elie Bruynicnkx, de CEO van TUI Western Region, tijdens de feestelijkheden. De 737 MAX die op Zaventem landde, was immers de eerste van een bestelling van zeventig dergelijke kisten die de toerismegroep bij Boeing plaatste, met een optie op nog meer.

“Dit nieuwe vliegtuig biedt beduidende voordelen, zowel voor het comfort van de passagiers als op commercieel vlak”, voegde groeps-CEO Fritz Joussen toe. Zo verbruikt de MAX veertien procent minder brandstof dan de huidige 737-generatie (‘New Generation’), is er bijgevolg ook minder CO2-uitstoot, en veroorzaakt het vliegtuig minder geluidsoverlast.

Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport, noemde TUI Fly een voorbeeld voor alle klanten van de luchthaven. Stillere vliegtuigen zijn een zegen voor de luchthaven, denk maar aan de Brusselse geluidsboetes en de discussie over een mogelijke uitbreiding van de luchthaven.

De 737 MAX met Belgische registratie (OO-MAX) was maandagmiddag in Seattle, de thuisbasis van Boeing, aan TUI overhandigd. En hoewel het toestel bestemd is voor korte en middellange vluchten - TUI Fly zal er vanuit België mee vliegen door heel Europa en naar Noord-Afrika - werd de trip van de Amerikaanse westkust naar Brussel (8.500 kilometer) in één ruk uitgevoerd. Het slechts gedeeltelijk geladen vliegtuig werd gedragen door de wind en kon de oorspronkelijk geplande tussenlanding op IJsland overslaan.

Foto: BELGA

Ook voor de piloten was het een vlekkeloze reis. Niet verwonderlijk, want de cockpit van de 737 MAX is voor hen redelijk vertrouwd terrein. Het is een voortzetting van de huidige 737, gecombineerd met een aantal elementen uit de grotere 787 Dreamliner, zoals de centrale beeldschermen. Daarom ook volstaat een dag opleiding voor de piloten om zich de MAX-cockpit eigen te maken.

15 nieuwe verbindingen

TUI Fly krijgt tegen mei nog drie 737 MAX-vliegtuigen. De Belgische luchtvaartmaatschappij verwacht in de loop van het jaar ook een nieuwe Dreamliner, de tweede in haar vloot, wat tot nog eens een 100-tal extra banen zal leiden. Ze heeft nood aan airhostessen en stewards, piloten en ingenieurs

Met de nieuwe vliegtuigen wil TUI Fly dit jaar vijftien nieuwe verbindingen openen vanuit de vijf Belgische luchthavens waaruit het opereert: Zaventem, Antwerpen, Charleroi, Luik en Oostende.

TUI Fly is de op een na grootste Belgische luchtvaartmaatschappij, na Brussels Airlines. Ze vervoerde vorig jaar 3,7 miljoen passagiers en stelde 1.150 mensen tewerk.

Foto: BELGA