Chelsea rekent op Batshuayi ondanks mogelijke transfer, Courtois kan rentree maken

Thibaut Courtois is weer klaar voor de dienst bij Chelsea. Dat heeft zijn coach Antonio Conté dinsdag bevestigd. De doelman blesseerde zich tien dagen geleden aan de enkel tijdens de laatste training voor het competitieduel op Brighton & Hove Albion. De Rode Duivel miste daardoor enkele wedstrijden van de Blues maar hij traint opnieuw en is selecteerbaar voor de competitiepartij tegen Bournemouth.

Of Michy Batshuayi er woensdagavond bijloopt op Stamford Brdige, is nog onduidelijk. De aanvaller leek op weg naar de uitgang maar scoorde zondag wel twee keer in de FA Cup tegen Newcastle. En Chelsea weigerde volgens RMC Sport een huuraanbod van Tottenham aangezien Batshuayi niet naar de Spurs wil.

“De jongens hebben vandaag gedreven getraind, maar het is niet simpel de match voor te bereiden door de situatie waarin Batshuayi zich bevindt”, verwees Conté naar het mogelijke vertrek van ‘Batsman’ uit Londen. De coach van de Blues voegde eraan toe dat hij wedstrijden op de laatste dag van de transferperiode geen goed idee vindt. “Vele coaches delen mijn mening”, benadrukte hij.

Alvaro Morata, David Luiz en Willian zijn er niet bij tegen Bournemouth. Alle andere spelers, onder wie Eden Hazard, zijn fit. Chelsea volgt na 24 speeldagen als derde op 15 punten van leider Manchester City. Bournemouth staat twaalfde.