Het was de ergste gifgasaanval van de Syrische burgeroorlog, nu is er bewijs dat president het zijn eigen volk aandeed

Onderzoekers hebben voor het eerst een verband kunnen aantonen tussen de voorraad chemische wapens van Syrisch leider Bashar al-Assad en de gifgasaanval in Ghouta in 2013, de dodelijkste gifgasaanval tot nu toe in de Syrische burgeroorlog en een van de ergste gifgasaanvallen ooit.

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, de OPCW, heeft monsters onderzocht die door de VN werden genomen op plaatsen waar de voorbije jaren gifgas werd verspreid. Het gaat daarbij om Aleppo, Idlib, waar in april van 2017 nog een gifgasaanval plaatsvond, en om Ghouta.

In september van 2017 werd al duidelijk dat de OPCW, na grondig onderzoek, het Syrische regime aanduidde als verantwoordelijke voor de gifgasaanvallen in Aleppo, in maart 2013, en Idlib. Ook de Verenigde Naties stelden de regering van Bashar al-Assad verantwoordelijk voor de aanvallen, waarbij gebruik gemaakt werd van onder andere saringas.

Stalen vergeleken

Verder onderzoek in meerdere laboratoria heeft intussen uitgewezen dat het gifgas dat gebruikt werd in Ghouta uit dezelfde voorraad kwam als de gifgassen die gebruikt werden in Aleppo en Idlib, de aanvallen waar het Syrische regime dus achter zat. De OPCW vergeleek daarvoor ook stalen van de voorraad chemische wapens die in 2014 door het regime Assad werden overgedragen aan de OPCW om die te vernietigingen.

Op 21 augustus 2013 werden er in de Ghouta in Syrië chemische wapens ingezet. Ghouta, een buitenwijk van hoofdstad Damascus, was voor het grootste deel in handen van rebellen. Tegenstanders van het regime dus.

Foto: REUTERS

De eerste raket met zenuwgas werd ’s nachts gedropt. Daarna volgden nog meerdere raketten met gifgas. Het zenuwgas bleek saringas te zijn, een gifgas waar Bashar al-Assad grote voorraden van had.

Zo dodelijk mogelijk

De timing van de aanval was niet toevallig. de raketten met daarin honderden liters saringas werden afgevuurd in ‘perfecte’ weersomstandigheden om de aanval zo dodelijk mogelijk te maken: de temperaturen waren laag en er was weinig wind in de vroege ochtend. Het giftige gas kon daardoor lang blijven hangen en kon zo slapende slachtoffers, waaronder heel wat kinderen, doden. Raketaanvallen achteraf moesten bewijsmateriaal van de aanval vernietigen.

Op het moment van de gifgasaanval was de burgeroorlog in Syrië intussen zo’n 2,5 jaar aan de gang.

“Ondubbelzinnig en objectief”

Uit weefsel- en bodemmonsters die na de aanval werden genomen, bleek dat er wel degelijk sprake was van het gebruik van gifgas. De VN bevestigde toen “ondubbelzinnig en objectief dat er chemische wapens gebruikt zijn geweest en dat dat een oorlogsmisdaad was”.

Het Syrische regime ontkende dat ze iets met de gasaanval te maken hadden en beschuldigde de rebellen zelf van die aanval. De grote hoeveelheid chemicaliën die gebruikt werd, toonde samen met radarbeelden en raketsporen aan dat het gas niet afkomstig kon geweest zijn van de rebellen.

Bij de aanval werden honderden burgers gedood. Er was sprake van 300 tot 1.500 doden. Exacte cijfers waren er niet omdat er geen grote ziekenhuizen in de buurt waren en er door de burgeroorlog te veel chaos heerste om er degelijk onderzoek naar te doen.

De gifgasaanval van Ghouta was de dodelijkste sinds de aanval in Halabja in 1988 tijdens de Iran-Irakoorlog. Toen vielen er 5.000 doden.

Saringas is een van de gevaarlijkste zenuwgassen ter wereld. Het gas dringt het lichaam binnen wanneer mensen ademen, en tast het zenuwstelsel aan, waardoor het slachtoffer verlamd raakt. Daarna worden vitale functies getroffen. Ademhalen lukt niet goed meer en uiteindelijk stopt ook het hart met kloppen.

Al amper minder dan een milligram saringas kan een dodelijke dosis zijn voor de mens.

Saringas werd voor het eerst ontwikkeld ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, maar werd toen nooit gebruikt. Het zenuwgas werd voor het eerst gebruikt tijdens de Irak-Iranoorlog, in 1988. In de jaren ‘90 werd sarin twee keer ingezet als terroristisch middel in Japan. In 1994 liet de sekte Aum Shinrikyo sangas los in de Japanse stad Matsumoto. 8 mensen stierven. Een jaar later deed diezelfde sekte hetzelfde in de metro van Tokio. 12 mensen kwamen om het leven.

Foto: AFP