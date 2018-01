Athletic Bilbao haalt met Inigo Martinez vervanger voor Laporte

Inigo Martinez (rechts) nog in actie tegen Athletic. Foto: SquawkaNews

Athletic Bilbao heeft snel gehandeld na de verkoop van Aymeric Laporte aan Manchester City. De Baskische club neemt Inigo Martinez (26) over van Real Sociedad en legt voor de viervoudig Spaans international de afkoopclausule van 32 miljoen euro op tafel.

Inigo Martinez, een jeugdproduct van Sociedad, ondertekende in Bilbao een contract voor vijf seizoenen. In de verbintenis is een afkoopsom van 80 miljoen euro vastgelegd.

Eerder op dag verhuisde de Franse centrale verdediger Aymeric Laporte voor 65 miljoen euro van Bilbao naar City.