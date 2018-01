Limburgse burgemeester: “De everzwijnen lopen hier gewoon over de straat. Doe er iets aan”

Voeren - Het Agentschap Natuur en Bos heeft dinsdag in Voeren een drukjacht georganiseerd op everzwijnen. 6 dieren werden doodgeschoten. “Een succes”, wordt gezegd. Maar volgens de burgemeester van Voeren, Huub Broers (Voerbelangen), is dit allesbehalve een succes en moet er meer gebeuren. De streek heeft al maanden te kampen met een everzwijnenplaag.

Het Agentschap hield de drukjacht om het aantal everzwijnen onder controle te houden. Dat gebeurde in het noordelijke deel van het reservaat Veursbos-Roodbos-Vossenaarde.

Maar volgens burgemeester Broers is die ene drukjacht niet voldoende. “Als je er te veel hebt, heb je er te veel. Tuinen van inwoners worden omgeploegd, akkers en weilanden worden vernield. En landbouwers en inwoners krijgen dat niet terugbetaald via de verzekering”, zegt Broers aan Nieuwsblad.be. In andere streken waar er overlast is, worden er vaak preventieve maatregelen genomen. Ook Broers wil dat dit in zijn streek gebeurt. Er moet meer gejaagd worden, maar er moet ook meer ingezet worden op preventie. “Er bestaat bijvoorbeeld een soort van anticonceptiepil die everzwijnen voor een tijd onvruchtbaar maakt. Dat zouden we hier ook moeten kunnen toepassen.”

Over straat

De streek heeft al een aantal maanden te kampen met een overpopulatie everzwijnen. Die dieren veroorzaken niet alleen heel wat schade aan onder andere de landbouw. Ze komen ook steeds dichter bij de huizen. “Tegenwoordig zie je ze tussen de huizen door lopen. Dat is niet normaal. Doe er iets aan!”, gaat Broers verder. En dat kan ook gevaarlijk zijn. Er zijn ook steeds meer overstekende everzwijnen en ook dat is gevaarlijk. “Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de veiligheid van mijn inwoners”, zegt Broers nog. “Ik zie de everzwijnen soms zelfs over straat lopen, en ik woon aan de rand van het dorp. Dat kan toch niet meer. Ik sta 100 procent achter de drukjacht, maar er moet meer gebeuren.”

Huub Broers Foto: Karel Hemerijckx

“Geen succes”

Tijdens de drukjacht van Agentschap Natuur en Bos werden er 6 everzwijnen gedood. “Oké, 6 is beter dan niks. Maar ik vind dit geen succes. Bij ons worden er op een volledig seizoen nog geen 50 everzwijnen geschoten. In Noord-Limburg, waar de populatie veel dunner is, werden er in één keer 36 geschoten.”

Broers wijst ook op het mogelijke gevaar van ziektes door een everzwijnenplaag. “Overdaad schaadt. Hoe meer everzwijnen, hoe groter het risico op ziektes, een of andere vorm van pest of iets dergelijks, en dat kan ook varkensboeren treffen. Ik krijg dat niet meer verantwoord. Er moet dus iets gebeuren.”

Bovendien kan zo’n everzwijnenplaag ook een impact hebben op de economie in de streek. “Intensieve landbouw is onze eerste economische factor in de streek. Toerisme is onze tweede belangrijke economische factor. Zo’n everzwijnenplaag kan die twee economische activiteiten beïnvloeden.”

Jogster aangevallen

In Limburg waren er eind vorig jaar nog aanvallen van everzwijnen op inwoners van de streek. Zo werd eenjogster aangevallen door een everzwijn tijdens het joggen.

In oktober werden nog 56 everzwijnen gedood tijdens een jachtpartij om de everzwijnenplaag in te dijken.