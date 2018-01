Advocaat Belgisch slachtoffer terreuraanslag Manhattan: “Nog niet over bedragen gesproken”

Staden - The New York Post schreef maandag dat de slachtoffers van de terreuraanslag in oktober 2017 in New York een schadevergoeding van meer dan 600 miljoen dollar (486 miljoen euro) eisen van de stad. De familie van het Belgische slachtoffer eist volgens de krant 30 miljoen dollar (24 miljoen euro), maar advocaat Walter Van Steenbrugge noemt die berichtgeving voorbarig.

LEES OOK. Families eisen 600 miljoen dollar van stad na aanslag waarbij ook Vlaamse Ann-Laure (31) omkwam

Dinsdag worden de getuigen en familie van Ann-Laure Decadt, de jonge moeder uit Staden die omkwam bij de aanslag, in Ieper verhoord door de FBI. De Amerikaanse politiedienst leidt het onderzoek naar de terreurdaad.

“De aandacht gaat nu naar wie aansprakelijk is”, zegt Walter Van Steenbrugge, advocaat van de nabestaanden van het Belgisch slachtoffer. “Ligt er schuld bij overheden, bij het verhuurbedrijf van de wagen, bij de firma die de wegmarkeringen aanbracht, ...? Daar moet nu eerst duidelijkheid over komen.”

Over bedragen heeft de advocaat met de nabestaanden nog niet gesproken. Er zal te gepasten tijde een claim worden ingediend, maar over hoeveel dat zal gaan, wordt er nog geen uitspraak gedaan. Wel wijst alles erop dat die een stuk hoger zal liggen dan de gemiddelde claim bij een levensdelict in ons land.

“De bedragen die men daar in Amerika op kleeft, zijn gelukkig een stuk hoger dan die in België, die soms lachwekkend laag zijn. Maar zoals gezegd werken we nu eerst volledig mee met het Amerikaanse onderzoek. New York zal de procedure voeren en dan zullen we het wel over de schadevergoeding hebben.”