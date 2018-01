De “Ma Dalton van de emissiemaffia”: hoe Christiane vanop een terras op anderhalf jaar stinkend rijk werd

De “Ma Dalton van de emissiemaffia”. Dat is de bijnaam die een 59-jarige Franse wiskundelerares krijgt, nu blijkt dat ze ­stinkend rijk is geworden met gesjoemel in emissierechten. Christiane Mel­grani leidde haar ‘handeltje’ vanop het terras van een pizzeria in Marseille. In anderhalf jaar tijd bracht dat haar maar liefst 385 miljoen euro op, waarvoor ze nu een jarenlange celstraf riskeert.